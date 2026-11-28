Convoqué pour la deuxième fois dans le groupe professionnel de l’ASSE à l’occasion de la réception de Villefranche, Étienne Mendy pourrait profiter de cette rencontre de Coupe de France pour se montrer. À seulement 18 ans, l’ailier sénégalais s’est déjà fait remarquer avec la réserve, notamment grâce à un but exceptionnel inscrit le week-end dernier. Portrait d’un jeune talent qui commence à faire parler de lui dans le Forez.

Étienne Mendy pourrait bien être l’une des curiosités de cette rencontre entre l’AS Saint-Étienne et Villefranche. Ce samedi à 19 heures, les Verts retrouvent la Coupe de France à Geoffroy-Guichard pour le compte du 8e tour. Une affiche qui permet à un nouveau visage de faire son apparition dans le groupe professionnel.

L’attaquant sénégalais n’arrive pas totalement par hasard. Depuis plusieurs semaines, il se distingue avec l’équipe réserve grâce à ses qualités offensives et sa capacité à faire des différences.

Étienne Mendy, un talent venu de Diambars

Né le 25 juillet 2008 à Dakar, Étienne Mendy appartient à la génération 2008. Le jeune Sénégalais a rejoint l’AS Saint-Étienne lors du mercato estival 2026, en provenance de Diambars FC. Un recrutement qui rappelle celui de Lassana Traoré, arrivé dans le Forez un an plus tôt.

Formé au Sénégal, Mendy a d’abord évolué comme attaquant de pointe avant de se fixer sur un côté. Il possède ainsi une certaine polyvalence offensive et peut évoluer aussi bien à droite qu’à gauche. Un profil intéressant pour un joueur qui mise beaucoup sur sa vitesse et sa capacité à éliminer son adversaire.

Le club stéphanois n’a d’ailleurs pas caché ses attentes au moment de son arrivée. Loïc Perrin, directeur sportif des Verts, avait notamment souligné ses qualités de vitesse et de percussion. L’ASSE lui a fait signer un contrat professionnel jusqu’en 2030, avec l’objectif de lui permettre de franchir progressivement les étapes au sein de la formation stéphanoise.

Étienne Mendy, déjà décisif avec la réserve de l’ASSE

Depuis son arrivée, le jeune ailier a rapidement trouvé ses marques avec le groupe réserve. Percutant, incisif et capable de provoquer balle au pied, il s’est montré régulièrement dangereux dans les derniers mètres.

Ses statistiques témoignent de cette adaptation réussie. Il a déjà inscrit trois buts en championnat de National 2, auxquels s’ajoute une réalisation en Challenge des Espoirs. Des chiffres encourageants pour un joueur qui découvre le football français et doit encore poursuivre son apprentissage.

Mais c’est surtout sa dernière réalisation qui a retenu l’attention. Face au Stade Beaucairois, le 22 novembre, Étienne Mendy a signé un geste spectaculaire. Récupérant le ballon près de la ligne médiane, il a tenté un lob de plus de 50 mètres. Le gardien adverse, surpris par cette tentative audacieuse, n’a rien pu faire. Une réalisation magnifique qui a permis aux Verts de s’imposer 2-0.

🙂‍↔️ Le lob de 50 mètres d’Étienne Mendy pour valider le succès de la Réserve ! https://t.co/P4pgjzieZI — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 22, 2026

Des premières minutes chez les professionnels contre Rumilly

Cette progression lui a déjà permis de découvrir le groupe professionnel. Lors du 7e tour de Coupe de France face au GFA Rumilly-Vallières, Étienne Mendy avait été appelé pour renforcer l’effectif stéphanois, privé de nombreux internationaux.

Entré en cours de rencontre, il avait alors disputé ses premières minutes avec les professionnels. Une première expérience importante pour le jeune Sénégalais, qui avait ainsi pu découvrir le niveau d’exigence du groupe d’Ian Cathro.

Sa présence dans le groupe pour affronter Villefranche constitue donc une nouvelle étape. Après avoir convaincu avec la réserve, il se rapproche progressivement de l’équipe première. Son profil pourrait apporter une solution supplémentaire sur les ailes, notamment grâce à sa vitesse, sa percussion et son goût du duel.

Reste désormais à savoir si le staff lui accordera du temps de jeu qui lui permettrait de vivre sa première dans le Chaudron. À 18 ans, Étienne Mendy a encore beaucoup à apprendre, mais ses premières prestations montrent déjà de belles promesses. Son lob de plus de 50 mètres a offert un joli coup de projecteur à son début de saison. À lui de profiter de cette nouvelle opportunité pour continuer à se faire une place dans le Forez.