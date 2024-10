LA MYSTÉRIEUSE OSCILLATION DE L'ÉMOTION

"Nous appellerons émotion une chute brusque de la conscience dans le magique." Jean-Paul Sartre

"Si l'émotion est une ivresse, la passion est une maladie qui résiste à tous les moyens thérapeutiques... c'est un enchantement qui exclut l'amélioration morale." Emmanuel Kant

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 06.10.24 – MAINTIEN -23 POINTS « Et voilà ! Le compteur tourne ! Impec. Et cette fois, sans que je passe mon temps dans la Chapelle à faire cramer des cierges !! Alors, on est enfin sur le bon chemin ? Je peux commencer à desserrer les meules ??!! ».

Salut les Groupies !

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 292ème chronique, après cette belle et franche victoire de notre ASSE contre l’AJA (3-1).

Comme quoi le foot ça change vite, et c’est peut-être pour ça qu’on l’aime. On passe d’une humiliation à une curieuse impression d’aboutissement. Alors que la vérité sur le long terme n’est probablement ni dans l’une, ni dans l’autre. C’est la mystérieuse oscillation de l'émotion. Grand coup de barre à droite, grand coup de barre à gauche ...

Si cette saison j’ai pu être au bord des larmes au coup de sifflet final de certains matchs de l’ASSE, en tout cas ce samedi, je suis cette fois sorti du Chaudron avec ces yeux éblouis de spéléologue hépatique refaisant surface après six mois passés dans une grotte ! Une vraie belle soirée !

Alors évidemment, on ne va pas commencer à se râcler les os des jambes pour en faire des pipeaux. Et justement pour éviter un nouveau grand coup de barre de l’autre côté dans les temps qui viennent, il va falloir garder la tête froide, voir les nombreux domaines restant à améliorer, et travailler. Mais je commence petit à petit à reprendre espoir pour le maintien attendu.

CHAPITRE 1 : LES TROMPETTES DE ZURIKO (ASSE)

Vous connaissez le Cowboy, pas du genre à tirer la couvrante sur ses arpions. Ce titre est absolument génial (merci, et ne vous inquiétez pas pour mes chevilles, je vous l’ai déjà dit je porte des bandes molletières sur mesure, c’est le fournisseur d’HAMOUMA qui me les as faites). D’autant moins que je vais immédiatement rendre à César ce qui appartient à @BlochetOlivier, un de mes plus fidèles et anciens lecteurs, car cet excellent mot est de lui ! Bien joué, mec, et RDV bientôt au GDB.

Oui, dans le Chaudron, j’en ai passé quelques-unes des soirées à m’ennuyer comme un pou sur la tête d’un chauve, devant des matchs où le contenu proposé par notre ASSE était plat comme l’électrocardiogramme de Ramsès II, et le spectacle aussi vide que la colonne des bénéfices sur le Grand livre du Ministères des Finances (coucou Micheline).

Et bien samedi, je me suis *éclaté* ! Un vrai bon match de foot, en grande maitrise si on excepte ces 10-15 minutes de flottement en deuxième mi-temps, avec un score mérité, net et sec comme un coït sur un sac de biscuits. Un match avec des intentions, des mecs impliqués et qui courent, qui font du pressing haut, quitte à prendre quelques risques pour les ballons dans le dos.

Un match où l’ASSE aura su être efficace offensivement en marquant 3 buts (ça non plus, on n’était plus trop habitués) et en se permettant même le luxe de quelques vendanges tardives pour du vin jaune (SISSOKO_BN, DAVID_EST_CHEVELU). Un match avec les valeurs qu’on aime, celles de l’engagement d’un bout à l’autre du match, mais pas seulement, car j’ai aussi vu quelques mouvements techniques de qualité, qui laissent augurer d’une progression dans le jeu.

Et enfin, intéressant aussi de noter que JOSS_RAN_DALL’OGLIO, après s’être beaucoup plaint d’un groupe ne correspondant pas complètement à ses souhaits, et dont on lui reconnaîtra a minima un fort déséquilibre (vu notre nombre de milieux de terrains, on devrait jouer en 2-7-1), est en train d’arriver à dégager ce qui commence à ressembler à une sorte de « 11-type », et de projet de jeu aussi. Car ce pressing haut assumant un risque, on l’avait déjà vu contre Lille...

En ce qui concerne les joueurs, j’ai vu de très bonnes choses et quelques limites aussi. Mais globalement, la note minimale du moins bon est en hausse, ce qui est aussi un bon signe.

À titre purement personnel, si je devais dresser un podium sur ce match, j’y mettrais évidemment sur la première place (comment faire autrement) ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU, pour son triplé bien sûr, mais pour sa qualité technique, sa capacité de déstabilisation en faux-pied (une des bonnes idées de l’ami CRÈVE_LA_DALL’OGLIO) et malgré un côté parfois un peu « perso ». Sur la deuxième place, j’y mets BEN_L’ONCLE_OLD, pour son activité permanente sur côté, ce tonus communicatif à l’équipe et aussi parce qu’on découvre petit à petit que ce n’est pas qu’un coureur à pieds, et que le néo-zélandais complètement inconnu il y a 6 mois, est probablement aussi un bon joueur de foot, tout simplement, relativement copain avec le ballon. Moi si j’étais à la place de CAFARO_SUR_LE_BAUDET, je réfléchirai à acheter un autre bourrin, car il risque d’avoir un peu plus de temps libre pour les champs de course dans les temps qui viendront.

Et enfin, avis complètement personnel probablement, mais je termine mon podium par PIERRE_EKWAH_MA GUEULE_QU'EST_CE_QU'ELLE_A_MA_GUEULE. Et pas seulement pour avoir l’occasion de vous pousser la chansonnette, mais parce que j’aime vraiment ce joueur, sa qualité technique, sa capacité à ne pas paniquer, à ressortir quasi toujours propre même sous pression.

Mais ça n’est pas parce qu’on fait un podium que les autres n’existent plus. L’ensemble des joueurs de l’ASSE a fait une bonne partie, et j’y inclus les joueurs qui sont entrés en cours de match (trop tard à mon avis) notamment le dernier triptyque, qui aura permis de remettre le pied sur le ballon au milieu, et anéantir devant les dernières velléités de l’AJA de venir nous courir sur le haricot avec leurs bottines à clou.

Au passage, vous me connaissez, je ne rate jamais l’occasion de mettre un petit coup de râpe intégralement gratuit à ma Jupette @jupra42. Je le fais avec d’autant plus de liberté ici que je l’ai déjà fait en live au GDB samedi soir, et je m’en gondole comme lors d’une fête nautique sur le Grand Canal de Venise. A tous ceux qui ont vivement critiqué le recrutement de l’ASSE (et il en fait partie, probablement à raison sur certains aspects), ça doit rougir un peu le Joufflu de voir que le podium n’est composé que de recrues de cet été, non ?

Voilà qui pourrait m’inciter à l’autosatisfaction si je n’avais la modestie chevillée à l’âme !! 😊

CHAPITRE 2 : SAVOURER, MAIS AVEC HUMILITÉ ET GRANDE VIGILANCE À L'ASSE

Là je préviens c’est le moment rabat-joie. Voire pisse-froid. Mais je fais ce que je veux et pis c’est tout.

Notre enthousiasme après cette belle et nette victoire de nos Verts de l’ASSE ne doit pas nous empêcher de garder la tête froide. Ça nous évitera peut-être des ascenseurs émotionnels descendants trop vomitifs dans un proche avenir.

Oui, il convient quand même déjà de nuancer la prestation des Verts à l’aune de la faiblesse affichée de l’adversaire du soir. Une des interrogations que j’avais, et je n’étais pas le seul, après avoir vu les 90 minutes des bourguignons samedi, c’est comment ils ont pu en passer 3 à Brest, qui nous en avait collé 4, propre et net. Mais on peut dans le même ordre d’idée se demander comment nous avons pu battre le LOSC 1-0 qui ensuite bat le Réal ... Si on veut le voir de façon positive pour l’avenir, c’est au moins le signe que la performance des équipes de L1 sur la durée est pour le moins irrégulière et incertaine. Si jamais l’ASSE arrive à trouver de la régularité, il y aura donc probablement d’autres bons coups à faire cette saison.

Ensuite, cette belle victoire ne doit pas nous faire oublier certaines limites de l’équipe et de certains joueurs. Par exemple, l’ami PÉTROT_N’EN_FAUT. Pas de problème sur son état d’esprit, là-dessus on aime tous ce joueur, pas du genre à s’affaler pour un oui ou pour un gnon. Mais je l’ai vu très bien noté sur ce match sur différents supports, et ça m’a supris. Car là encore, ça passe face à l’AJA, mais ses limites techniques se voient autant que des taches de graisse sur la cravate d’un marié ! Désolé de vraiment faire le rabat-joie, mais sur le but refusé à l’AJA, comme pour le but accordé, au départ, dans les deux cas, il y a une faute technique de VADE_PÉTROT_SATANAS.

Et on pourrait en dire autant de son collègue de l’autre côté, et ça nous amène à l’autre souci qui m’incite à la prudence et au non-emballement : en plus d’être déséquilibré (beaucoup de milieux de terrain) l’effectif est trop court, notamment en ce qui concerne les défenseurs, et plus particulièrement les latéraux. Oserai-je vous avouer que quand j’ai vu PÉTROT_N’EN_FAUT en fin de match se tenir derrière la cuisse, laissant penser à une blessure type ischios, vous m’auriez collé une botte de colza entre les portières, vous auriez eu de l’huile de table pour toute l’année, les potos ! Car en dehors de lui et de celui qui est parfois battu APPIAH_DE_COUTURE, on n’a plus personne ! Voyez caisse !! En dernier ressort (comme on dit chez Epéda), on aurait pu activer la jeunesse qu’on a vu en préparation estivale, mais il semblerait qu’ils soient blessés ou suspendus longue durée !!

Je n’en démords pas, il faut des renforts dans ce domaine. Mais du côté des instances de l’ASSE, j’ai beau prêter l’oreille (en espérant qu’on me la rendra, car t’as vu ce pauvre Van Gogh, hein ??!!), je ‘n’entends rien venir ...

Enfin attention aussi au coaching ... JOSS_RAN_DALL’OGLIO a fait taire pour le moment les grincheux, et cette stabilité est probablement positive. Mais attention aux coachings trop tardifs, ce n’est pas la première fois. Quand l’équipe a eu ses seules 15 minutes de flottement en 2ème mi-temps, j’ai trouvé qu’il est resté bien trop longtemps plus pensif qu’une statue de Bouddha au lieu d’agir. Et rien n’empêche de penser alors que l’AJA aurait pu nous faire une ASSE à Nantes : quand ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU avale le 3-0 comme vous une pastille de menthe en collant la balle sur le poteau, et que juste derrière on se fait punir en laissant revenir l’AJA à 2-1, ça aurait pu tourner au vinaigre.

EN CONCLUSION

Allez, on arrête le rabat-joie et on revient à l’essentiel. Notre ASSE nous a fait plaisir samedi, et c’est tout ce qu’on retiendra. À ce stade nous voilà donc avec 7 points ce qui n’est pas dingue après 7 matchs, mais qui n’est pas non plus catastrophique. D’autres font pire, et cette 13ème place, après avoir affronté quelques « gros » est porteuse d’espoir.

Et ce même si nous pointons déjà avec 4 défaites, dont une branlée et une humiliation, mais l’histoire retiendra que c’est probablement celle contre le HAC, dans « notre » championnat qui sur le long terme nous coûtera le plus.

Mais justement, cette victoire contre l’AJA, une autre équipe de notre championnat à nous, est à l’inverse positive pour l’avenir. En résumé, pas de quoi se l’exposer au musée de l’Homme pour épater les touristes, mais il semble que nos Verts sont sur le bon chemin.

Après, nous avons vu une ASSE tellement différente d’un match à l’autre, qu’il faudra encore attendre pour se faire une idée de projection. Nos verts seront-ils capables de reproduire régulièrement ce type de matchs ? De gagner contre *toutes* les équipes de « son » championnat ? Et de maintenir ces attitudes dans tous les matchs, y compris contre les équipes plus fortes qu’elle ?

« Là est la question », comme disent les amateurs de Shakespeare qui – comme mon Hool’s - ne parlent pas un mot d’anglais.

Moi pour ce Weekend, je garderai le souvenir d’une très belle soirée de foot, ponctuée par une très belle soirée avec les potes du Gang Des Binouzes, à se « pisser parmi » comme disent les Helvètes de mon @Guiom_42530, et avec une rencontre aussi inattendue que parfaitement agréable surgie de mon lointain passé.

Que demande le Peuple (Vert) ??!!