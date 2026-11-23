Deuxième défaite de suite pour Montpellier, battu à Laval (1-0) par la lanterne rouge. Au micro de beIN Sports, Zoumana Camara, ancien défenseur de l’ASSE, n’a pas cherché d’excuses. L’entraîneur héraultais a pointé l’état d’esprit de ses jeunes joueurs, au moment où les Verts creusent l’écart en tête de la Ligue 2.

Samedi, le week-end de la 13e journée a bien tourné pour Saint-Étienne. Dans l’après-midi, Montpellier a chuté au stade Francis-Le Basser, sur un but d’Aboubakary Kanté à la 21e minute. Le soir même, les hommes d’Ian Cathro se sont imposés à Reims (0-1) grâce à Zuriko Davitashvili.

Le MHSC, troisième avec 24 points, compte désormais sept longueurs de retard sur l’ASSE. Une semaine plus tôt, il s’était déjà incliné à domicile face à Metz.

Camara pointe une seule mi-temps jouée

Après la rencontre, Camara a d’abord parlé du contenu. Pour lui, le problème de Montpellier se répète d’un match à l’autre : « Ce que je retiens, c’est qu’on a joué qu’une mi-temps, et ce n’est pas suffisant pour gagner un match. »

Le scénario rappelle celui de Metz. À la Mosson, les Héraultais avaient traversé la première période avant de réagir trop tard.

« Aujourd’hui, la première mi-temps, pareil. On jouait une équipe qui joue sa survie, qui était plus déterminée que nous. Laval en voulait plus », a-t-il ajouté.

Il a aussi reconnu les difficultés de son équipe dans le jeu. Face à un bloc lavallois regroupé, Montpellier a eu du mal à peser devant. Camara demande plus de patience à ses joueurs :

« Les jeunes joueurs doivent apprendre à ne pas envoyer vite le ballon devant et à tenter de combiner. »

Le discours sur l’humilité

L’entraîneur montpelliérain s’est surtout attardé sur l’état d’esprit. Son groupe, très jeune, a reçu beaucoup d’éloges en début de saison, et ce discours l’inquiète.

« Il y a eu beaucoup de compliments et d’éloges sur ce qu’ils ont fait. Mais ce qu’ils ont fait, c’est avec du travail et de l’humilité. Et aujourd’hui, on a manqué d’humilité », a-t-il lâché.

Le message s’adresse clairement à son vestiaire :

« Gagner ou perdre, c’est le sport. Par contre, c’est l’état d’esprit qui compte. Il ne faudrait pas que, parce qu’il y a des compliments ou du positif, on se laisse aller. On n’a encore rien fait, et si on se perd là-dedans, on se mettra en difficulté. »

Avec trois points d’avance sur Nancy et sept sur Montpellier, les Verts ont fait le meilleur week-end possible. Le constat de Camara montre aussi ce qui guette les équipes de tête en Ligue 2 : la moindre baisse de régime se paie.