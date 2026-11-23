Les Verts ont remporté trois points précieux à Reims, mais sont aussi repartis avec trois cartons jaunes. Un Stéphanois se retrouve désormais seul en tête du classement disciplinaire, tandis qu’Irvin Cardona a reçu son premier avertissement de la saison.

La victoire à Auguste-Delaune (0-1) a demandé de l’engagement aux Stéphanois. Dans cette rencontre disputée, Irvin Cardona, João Ferreira et Kévin Pedro ont été avertis. Trois cartons supplémentaires qui portent le bilan de l’ASSE à 28 jaunes, championnat et Coupe de France cumulés, contre aucune expulsion.

Le classement des cartons, complété avec les trois avertissements reçus à Reims, fait apparaître une première évolution importante : un joueur compte désormais quatre jaunes.

Ferreira à un carton du seuil de suspension

João Ferreira a reçu son quatrième avertissement de la saison à la 73e minute, après une faute sur Mohammed Daramy. Le Portugais a ensuite cédé sa place à Chico Lamba quatre minutes plus tard, Kévin Pedro basculant sur le côté droit.

Il dépasse ainsi Augustine Boakye et Julien Le Cardinal, restés à trois cartons jaunes. Ferreira devient le premier Stéphanois à atteindre ce total de quatre avertissements cette saison.

Un prochain jaune lui ferait atteindre le seuil des cinq avertissements, qui entraîne un match de suspension après décision de la commission de discipline. Le cumul concerne le championnat et la Coupe de France : le prochain rendez-vous des Verts contre Villefranche entre donc également dans le décompte.

Cardona averti pour la première fois, Pedro rejoint le groupe à deux

Irvin Cardona a été le premier Stéphanois sanctionné samedi. L’attaquant a reçu un carton jaune à la 45e minute, pour un geste de frustration après une position de hors-jeu sifflée.

Il ouvre ainsi son compteur disciplinaire. Un avertissement évitable dans une rencontre où il a par ailleurs participé à la construction du but victorieux.

Kévin Pedro a également été averti, à la 87e minute, alors que les Verts protégeaient leur courte avance. Le défenseur compte désormais deux jaunes, comme Jakob Breum, Zuriko Davitashvili, Joshua Duffus et Chico Lamba.

Le bilan des cartons après Reims-ASSE

Classement des cartons ASSE — Toutes compétitions 1 Ferreira Joao Défenseurs · #13 Rouges 0 MJ 11 4 Jaunes 2 Boakye Augustine Milieux · #20 Rouges 0 MJ 13 3 Jaunes 3 Le Cardinal Julien Défenseurs · #26 Rouges 0 MJ 13 3 Jaunes 4 Breum Jakob Milieux · #10 Rouges 0 MJ 13 2 Jaunes 5 Davitashvili Zuriko Attaquants · #22 Rouges 0 MJ 12 2 Jaunes 6 Duffus Joshua Attaquants · #17 Rouges 0 MJ 14 2 Jaunes 7 Lamba Chico Défenseurs · #15 Rouges 0 MJ 5 2 Jaunes 8 Pedro Kevin Défenseurs · #23 Rouges 0 MJ 13 2 Jaunes 9 Ballo Thierno Attaquants · #8 Rouges 0 MJ 14 1 Jaunes 10 Bernauer Maxime Défenseurs · #6 Rouges 0 MJ 14 1 Jaunes 11 Cardona Irvin Attaquants · #7 Rouges 0 MJ 13 1 Jaunes 12 Csongvai Aron Milieux · #14 Rouges 0 MJ 13 1 Jaunes 13 Jaber Mahmoud Milieux · #5 Rouges 0 MJ 7 1 Jaunes 14 Nair Sohaib Défenseurs · #18 Rouges 0 MJ 10 1 Jaunes 15 Old Ben Défenseurs · #11 Rouges 0 MJ 11 1 Jaunes 16 Svetlin Tamar Milieux · #16 Rouges 0 MJ 7 1 Jaunes

Ferreira est donc le joueur à surveiller en priorité lors des prochaines rencontres. Boakye et Le Cardinal restent, eux, à deux avertissements du seuil. Aucun des trois jaunes reçus à Reims ne suffit à déclencher une suspension pour accumulation, mais la marge du latéral portugais s’est nettement réduite.