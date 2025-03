Opposés au PSG ce samedi soir, les joueurs de l'ASSE ont tenu 40 minutes avant de s'effondrer (1-6). Dans le même temps, certains concurrents (Reims et Le Havre) se sont imposés. Pas une bonne nouvelle pour les Verts qui restent 17e du championnat. Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou revient sur la rencontre.

La rencontre avait bien commencé pour l'ASSE qui mené après dix minutes de jeu. Un joli mouvement collectif a été conclu par une tête signée Lucas Stassin. Courageux durant le premier acte, les stéphanois ont peu à peu cédé. Paris est d'abord revenu suite à un pénalty avant de dérouler durant le second acte.

Un groupe qui monte vraiment en puissance ?

"Engagement et détermination irréprochables. [...]Un style, malgré cette énième défaite, se met en place. Cohérence dans chaque action, dans chaque passe, dans les déplacements individuels et collectifs. [...] On sent la montée en puissance de ce groupe. La caravelle verte retrouve du vent dans les voiles."

Cela n'est malheureusement pas suffisant pour prendre des points. L'ASSE a de plus encaissé encore six buts. Les stéphanois possèdent donc aujourd'hui la pire défense de Ligue 1 avec 63 buts encaissés. Il faudra vite relever la tête avant de se déplacer à Lens battu ce dimanche soir 1-0, par Lille.

L'ASSE prête à faire mieux ?

"En effet, pour sa première saison, Kilmer Sports était synonyme de renouveau. Malgré des investissements colossaux, tous les amoureux du club s’attendaient à un maintien tranquille. [...]Face à Paris, le score est sans appel. 1-6, deuxième set, balles neuves. Une semaine pour se laver la tête."

"Après une analyse simpliste, le style de jeu imposé par coach Eirik est énergivore. [...] Punis face à Paris, les Verts ont craqué physiquement et surtout mentalement. Comme des vampires assoiffés, les Parisiens ont pompé le sang des Verts devenus amorphes."

À lire aussi

Comment expliquer ces défaillances ?

Une partie de la réponse se trouve certainement dans le secteur défensif. Comme nous l'avons évoqué il y a quelques lignes, l'ASSE est la pire défense de Ligue 1.

"Quand on reprend le récit du match, l’amnésie ne doit pas être trop sélective. Sur certaines situations, les défenseurs ont mis le cerveau en mode avion. La punition est alors immédiate."

Il reste sept rencontres à l'ASSE pour aller chercher les points manquant pour se maintenir en Ligue 1. L'issue du match face à Montpellier est également très attendu. Elle pourrait offrir un précieux élément de réponse sur l'avenir du club.