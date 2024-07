De retour en Ligue 1, l’ASSE s’attelle à construire un effectif digne de l’élite du football français. Les Verts se sont déjà renforcés et vont continuer de le faire d’ici fin août. Chez un probable concurrent de l’ASSE pour le maintien, une décision importante, voire étonnante, a été prise.

Alors que le mois de juillet touche à sa fin, les formations de Ligue 1 terminent leur préparation estivale, avec en ligne de mire le week-end du 18 août et le retour du championnat. Justement, si les Verts ont déjà effectué leur semaine de stage au Chambon-sur-Lignon, d’autres équipes vont partir en stage sur cette fin de mois de juillet.

Un concurrent de l’ASSE veut se séparer de ses cadres

C’est le cas du Racing Club de Strasbourg, club en plein chambardement interne après le départ de Patrick Vieira à un mois du début de la saison et l’arrivée de Liam Rosenior, coach anglais de 40 ans. Les Alsaciens partent en stage du 29 juillet au 3 août prochain en Forêt-Noire, à Lautenbach, et le groupe convoqué peut surprendre.

En effet, Liam Rosenior, sous l’impulsion de la philosophie portée sur la jeunesse de l’actionnaire BlueCo, n’a pas souhaité emmener en stage trois cadres du vestiaires : Lucas Perrin, Frédéric Guilbert et l’ancien Vert Matthieu Dreyer. Le nouveau coach anglais souhaitant « travailler avec des joueurs qui doivent rester ». Des choix surprenants pour une équipe qui mise tout sur les jeunes, avec un effectif de 22 ans de moyenne d’âge.

Selon le média Alsa’Sports, Lucas Perrin, sous contrat jusqu’en juin 2025, n’aurait pas reçu d’offre de prolongation et discuterait avec un autre club. De son côté, Frédéric Guilbert, le capitaine strasbourgeois, semble désormais barré par Marvin Senaya et la nouvelle recrue Guéla Doué, tandis que Matthieu Dreyer ne sera pas mieux que troisième dans la hiérarchie des gardiens. Des choix qui interrogent alors que le RC Strasbourg, 13eme la saison dernière avec 10 points d’avance sur Metz, risque d’être mêlé à la course au maintien avec l’ASSE. Des décisions qui, d’ailleurs, ne font pas du tout l’unanimité chez les supporters alsaciens.