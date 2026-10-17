L’ASSE a retrouvé le Red Star ce samedi soir à Bauer. Après la rencontre, place à vos notes : quels Stéphanois vous ont convaincus et lesquels vous ont déçus ?

Un arrêt décisif, une occasion manquée, un changement bien senti… Vous avez désormais tous les éléments pour juger la prestation des Verts face aux Audoniens.

Attribuez une note aux joueurs et à Ian Cathro dans le module ci-dessous. Vos votes permettront de composer les notes du Peuple Vert.

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PVLes notes des supporters
Après-match · Red Star – ASSE

À toi de noter les Verts

Ton regard sur la performance de chaque joueur, sans voir les moyennes des autres supporters.
Notes ouvertes
0/11 joueurs notés
Clôture dimanche 18 octobre à 12h00
1–3 Match difficile 5 Match moyen 7 Bon match 9–10 Exceptionnel
Choisis directement une note de 1 à 10. Laisse le joueur sans note si tu ne l’as pas assez vu.

Mamour Ndiaye

GARDIEN · N° 1
/10

Ben Old

DEFENSEUR · N° 11
/10

Julien Le Cardinal

DEFENSEUR · N° 26
/10

Kévin Pedro

DEFENSEUR · N° 23
/10

Maxime Bernauer

DEFENSEUR · N° 6
/10

Sohaib Naïr

DEFENSEUR · N° 18
/10

Áron Csongvai

MILIEU · N° 14
/10

Jakob Breum

MILIEU · N° 10
/10

Augustine Boakye

ATTAQUANT · N° 20
/10

Irvin Cardona

ATTAQUANT · N° 7
/10

Thierno Ballo

ATTAQUANT · N° 8
/10
Encore 7 joueurs à noter Il faut noter au moins 7 joueurs. Ton bulletin restera modifiable jusqu’à la clôture.
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