L’ASSE a retrouvé le Red Star ce samedi soir à Bauer.
Après la rencontre, place à vos notes : quels Stéphanois vous ont
convaincus et lesquels vous ont déçus ?
Un arrêt décisif, une occasion manquée, un changement bien
senti… Vous avez désormais tous les éléments pour juger la
prestation des Verts face aux Audoniens.
Attribuez une note aux joueurs et à Ian Cathro dans le module
ci-dessous. Vos votes permettront de composer les notes du Peuple
Vert.
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9–10 Exceptionnel
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vu.
Mamour Ndiaye
GARDIEN · N° 1
—/10
Ben Old
DEFENSEUR · N° 11
—/10
Julien Le Cardinal
DEFENSEUR · N° 26
—/10
Kévin Pedro
DEFENSEUR · N° 23
—/10
Maxime Bernauer
DEFENSEUR · N° 6
—/10
Sohaib Naïr
DEFENSEUR · N° 18
—/10
Áron Csongvai
MILIEU · N° 14
—/10
Jakob Breum
MILIEU · N° 10
—/10
Augustine Boakye
ATTAQUANT · N° 20
—/10
Irvin Cardona
ATTAQUANT · N° 7
—/10
Thierno Ballo
ATTAQUANT · N° 8
—/10
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