L’ASSE a retrouvé le Red Star ce samedi soir à Bauer. Après la rencontre, place à vos notes : quels Stéphanois vous ont convaincus et lesquels vous ont déçus ?

Un arrêt décisif, une occasion manquée, un changement bien senti… Vous avez désormais tous les éléments pour juger la prestation des Verts face aux Audoniens.

Attribuez une note aux joueurs et à Ian Cathro dans le module ci-dessous. Vos votes permettront de composer les notes du Peuple Vert.

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