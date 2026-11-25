Réunie ce mercredi 25 novembre, la commission de discipline de la LFP a statué sur les faits de jeu survenus lors des dernières rencontres disputées sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2. Quatre joueurs ont vu rouge ce week-end et connaissent désormais la durée de leur suspension.

Du côté de l’élite, lors de la onzième journée de Ligue 1, deux nouveaux dossiers se sont ajoutés sur la table à la LFP. En déplacement sur la pelouse de Troyes, Le Havre a terminé la rencontre en infériorité numérique suite au carton rouge reçu par Enzo Koffi. Les Troyens en ont profité pour inscrire un troisième but dans la foulée et sceller une nouvelle défaite normande sur le score de trois buts à un.

Enfin, le duel entre Lorient et Rennes s’est également terminé avec une exclusion en toute fin de partie. Adrien Thomasson a reçu un carton rouge dans les derniers instants de la rencontre, une sanction qui n’a toutefois pas eu d’incidence sur le tableau d’affichage, les deux formations se quittant sur un score de parité (1-1).

Deux cadors de Ligue 2 sanctionnés

La treizième journée de Ligue 2 a été marquée par deux expulsions, qui n’ont finalement pas fait basculer le résultat final en défaveur des équipes réduites à dix. Lors de l’affiche entre Metz et Boulogne, Jahyann Pandore a dû quitter prématurément ses partenaires. Une sanction qui n’a pas empêché les Messins de trouver les ressources nécessaires pour arracher le but de la victoire (2-1) en toute fin de rencontre.

De son côté, Lucas Perrin a connu une soirée riche en émotions avec Nantes face à Grenoble. Buteur décisif pour ouvrir le score en faveur des Canaris, le défenseur a finalement été expulsé dix minutes plus tard. Malgré cette infériorité numérique, les Nantais ont tenu bon pour conserver leur court avantage (1-0) jusqu’au coup de sifflet final.

Les membres de la commission étaient donc invités à statuer sur ces deux exclusions ce mercredi au siège de la LFP.

Les décisions de la LFP de ce 25 novembre

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP s’est prononcée sur ces différents dossiers. Voici l’intégralité des sanctions prononcées :

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Jahyann PANDORE (FC Metz)

Un match de suspension ferme

Lucas PERRIN (FC Nantes)

13ème journée de Ligue 2 BKT : FC Sochaux-Montbéliard – USL Dunkerque du lundi 23 novembre 2026.

Exclusion de M. Pierre WEBO, Entraîneur de l’USL Dunkerque.

Trois matchs de suspension ferme et trois matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 1er décembre 2026.

Gaetan PAQUIEZ (Pau FC)

LIGUE 1 McDONALD’S

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Enzo KOFFI (Havre AC)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Adrien THOMASSON (Stade Rennais FC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 1er décembre 2026.

Junior MWANGA (Havre AC)