Joueur majeur du FC Nantes depuis le début de la saison, Saïdou Sow va devoir quitter les terrains de football durant quelque temps. Un vrai coup dur pour les Canaris, en difficulté dans ce championnat de Ligue 2.
Prêté cette saison par le RC Strasbourg, Saïdou Sow est un élément indispensable du onze nantais. Le défenseur central formé à l’ASSE cumule 736 minutes de jeu en dix rencontres disputées, soit le 4e plus haut total du FC Nantes. Mais selon les informations d’Ouest-France, Saïdou Sow souffre du ménisque. Une blessure qui l’éloignerait des terrains au moins jusqu’à la trêve internationale.
Saïdou Sow contraint de quitter ses partenaires
Lorsque le FC Nantes s’est déplacé dans le Chaudron il y a deux semaines, Saïdou Sow a réalisé un match de grande qualité. Le joueur a montré pourquoi il était titulaire dans cette équipe, pourtant en difficulté depuis le début de la saison. Quinzièmes de Ligue 2, les Canaris ont encaissé 18 buts depuis le début de la saison et n’ont réalisé qu’un seul clean sheet.
Avant de se déplacer dans le Forez, Saïdou Sow insistait sur la motivation de son groupe. « On a tous conscience qu’on doit faire mieux. On met tout en œuvre avec le staff pour remonter la pente rapidement. »
Mais malheureusement pour lui, il a été contraint de sortir prématurément face au Clermont Foot (1-1) le week-end dernier. Des examens passés ce mercredi ont alors révélé qu’il souffrait du ménisque. Par conséquent, selon le média, il manquera les rencontres jusqu’à la trêve du 11 décembre, voire au-delà.
Nantes s’apprête à se déplacer sur la pelouse du Pau FC (en grande forme), avant d’affronter Châteaubourg en Coupe de France, puis de jouer contre Grenoble et Montpellier en championnat. Il s’agit de son genou gauche, le même qui avait été touché lors d’une rupture des ligaments croisés survenue en 2025.