Victorieuse sur la pelouse du Stade de Reims samedi soir (0-1) lors de la 13ᵉ journée de Ligue 2, l’ASSE doit en grande partie ce succès précieux à un choix tactique audacieux d’Ian Cathro. À l’heure de jeu, l’entraîneur des Verts a totalement réorganisé son animation offensive en faisant monter Augustine Boakye d’un cran et en installant Zuriko Davitashvili à sa place. Un pari gagnant en trois minutes chrono qui pourrait bien redessiner le visage de l’attaque stéphanoise pour les semaines à venir.

On joue la 58ᵉ minute au stade Auguste-Delaune et le choc du haut de tableau reste bloqué sur un score nul et vierge. Ian Cathro décide alors de bouger ses pions. Thierno Ballo cède sa place à Zuriko Davitashvili, mais le changement va bien au-delà d’un simple remplacement de poste pour poste. Augustine Boakye quitte son rôle de meneur de jeu pour grimper en attaque aux côtés d’Irvin Cardona, tandis que l’international géorgien récupère les clés de l’animation un cran plus bas aux côtés de Jakob Breum.

Le résultat ne se fait pas attendre. Trois petites minutes plus tard, à la 61ᵉ minute, Boakye déborde et adresse un centre rasant parfait au second poteau que Davitashvili vient conclure de près. En plus des trois points ramenés de Champagne, cette séquence pourrait marquer un véritable tournant dans la hiérarchie offensive du Forez.

Thierno Ballo, le grand perdant de la victoire de l’ASSE à Reims

Avec ce choix, il y aura forcément un déçu, et cela pourrait être Thierno Ballo. Titularisé à la pointe de l’attaque de l’ASSE aux côtés de Cardona, l’attaquant autrichien traverse une période bien plus compliquée après un début de saison prometteur. Peu inspiré dans ses choix et souvent en difficulté pour peser sur la défense rémoise, il a logiquement été le premier sacrifié par son entraîneur.

Les chiffres parlent d’ailleurs contre lui. Thierno Ballo n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le début du mois d’octobre et la victoire face à Rodez (2-0). Cela commence à faire long pour un joueur qui a démarré la saison en trombe. À force d’enchaîner les prestations sans relief et de manquer de tranchant dans la zone de vérité, il voit désormais son statut de titulaire sérieusement menacé.

Augustine Boakye, un cran plus haut pour tout casser ?

À l’inverse, Augustine Boakye continue d’impressionner par sa capacité à s’adapter et à faire mal aux défenses adverses. Déjà auteur de six buts en treize journées de championnat, le Ghanéen affiche un visage bien plus tueur que la saison passée, ayant d’ores et déjà dépassé son total de réalisations de l’exercice précédent. L’installer directement en pointe offre à l’ASSE une arme redoutable dans la surface adverse.

Ce repositionnement lui permet de conserver tout son altruisme, comme le prouve sa passe décisive pour Davitashvili, tout en le rapprochant encore davantage du but. Surtout, Boakye possède une palette plus complète que Ballo pour ce rôle. S’il est tout à fait capable d’attaquer la profondeur grâce à sa vitesse, il sait aussi décrocher et combiner dans les petits espaces avec Cardona et les milieux. C’est précisément ce lien technique qui faisait défaut à Thierno Ballo ces dernières semaines.

Zuriko Davitashvili enfin replacé dans un rôle qui lui correspond ?

L’autre grand bénéficiaire de ce réajustement tactique se nomme Zuriko Davitashvili. Souvent utilisé en pointe ces derniers temps avec l’ASSE, le Géorgien peinait parfois à exprimer tout son potentiel. Son jeu ne repose pas sur les longs appels dans le dos des défenseurs comme peut le faire Ballo. Davitashvili est un joueur de ballon, qui aime toucher le cuir, venir le chercher dans les pieds et orienter le jeu face au but.

En le replaçant un cran plus bas dans ce rôle de meneur de jeu, Ian Cathro lui offre un costume taillé sur mesure. Libéré des tâches ingrates de fixation dans l’axe, l’ancien Bordelais peut avoir une influence beaucoup plus forte sur la création stéphanoise, tout en gardant cette capacité à se projeter dans la surface pour finir les actions. Son but à Reims, au terme d’un superbe mouvement collectif, en est la meilleure illustration.

Reste désormais à savoir si le technicien écossais reconduira cette formule gagnante dès le prochain rendez-vous en championnat face au dauphin de l’ASSE, Nancy.