L’ASSE a frappé un grand coup dans la course à la montée ce week-end en s’imposant sur la pelouse du Stade de Reims (1-0). Au terme d’un choc particulièrement disputé et tactique, les hommes d’Ian Cathro ont fait preuve d’une grande solidarité pour s’offrir un succès précieux chez un concurrent direct. Retour sur les principaux enseignements de cette belle opération en Champagne.

Bousculés dès l’entame par des Rémois entreprenants, les Verts ont d’abord fait le dos rond avant de monter en puissance. Après un sauvetage décisif d’Aron Csongvai devant John Patrick, l’ASSE s’est procuré les meilleures situations avant la pause, mais Jakob Breum s’est montré un peu court et Irvin Cardona a manqué de précision au point de penalty (0-0).

Au retour des vestiaires, Reims a repris sa marche en avant, obligeant Mamour Ndiaye à s’employer devant Martial Tia. Ian Cathro a alors lancé Zuriko Davitashvili à la place de Thierno Ballo. Un choix immédiatement payant puisque l’attaquant géorgien a ouvert le score à l’heure de jeu sur un centre d’Augustine Boakye. Solides face à la poussée champenoise en fin de match, les Stéphanois s’imposent 1-0 et prennent une option intéressante en tête de la Ligue 2.

Le coaching d’Ian Cathro a fait la différence

Dans un match aussi fermé où chaque détail comptait, l’entraîneur stéphanois a eu le nez creux au moment d’apporter du sang frais. Alors que son équipe subissait la pression rémoise dès l’entame de la seconde période, Ian Cathro a décidé de bousculer son animation offensive en lançant Zuriko Davitashvili sur le terrain à la place de Thierno Ballo à la cinquante-septième.

En face, Nicolas Usaï a lui aussi tenté un coup deux minutes plus tard. L’ancien entraîneur du Pau FC a remplacé John Patrick, milieu de terrain défensif, par Arone Gadou, ailier. Un choix qui a créé un déséquilibre et qui a permis aux Verts de faire la différence.

La réponse du nouvel entrant de l’ASSE ne s’est pas fait attendre. Quelques instants seulement après son apparition, l’international géorgien s’est retrouvé à la conclusion d’un joli mouvement collectif. Sur l’un de ses premiers ballons, l’ancien Bordelais a parfaitement coupé le centre rasant d’Augustine Boakye. Ce but décisif récompense le flair du technicien écossais, capable de lire parfaitement les temps faibles de sa formation pour faire basculer la rencontre.

Pour Zuriko Davitashvili, cette réalisation victorieuse lui permet de retrouver le sourire, lui qui restait sur plusieurs copies décevantes avec le maillot stéphanois. Ian Cathro vient peut-être de relancer la saison du meilleur joueur de Ligue 2 de l’exercice précédent.

Mamour Ndiaye signe une prestation très convaincante avec l’ASSE

Souvent peu sollicité lors de ses précédentes sorties, excepté la défaite à Guingamp (3-0), Mamour Ndiaye a cette fois dû un peu plus s’employer pour préserver sa cage inviolée. Le portier sénégalais signe ainsi son quatrième clean sheet en cinq rencontres avec l’ASSE. Celui-ci a une saveur particulière. Il a notamment sorti le grand jeu au retour des vestiaires pour remporter son duel décisif face à Martial Tia peu avant l’ouverture du score.

Au-delà de ses arrêts déterminants, le gardien des Verts a rayonné par son autorité et sa sérénité dans le domaine aérien face aux centres rémois. Son jeu au pied précis s’est également révélé précieux pour initier plusieurs situations de contre-attaque rapides. Une copie très propre qui rassure tout le bloc défensif de l’ASSE.

Alors que le retour de Gautier Larsonneur s’approche, comme évoqué par Ian Cathro, Mamour Ndiaye marque des points. Le Breton ne devrait pas retrouver la compétition avant 2027, à moins que le Sénégalais ne s’installe définitivement dans les buts ligériens.

Julien Le Cardinal plus que jamais dans le dur

Si le collectif stéphanois a tenu bon, la prestation individuelle de Julien Le Cardinal suscite quelques interrogations. Malgré une entame de match encourageante marquée par une bonne intervention défensive pour se mettre dans le rythme, le défenseur s’est ensuite mis en difficulté tout seul à plusieurs reprises. Il s’est notamment fait une grosse frayeur avant la pause sur une action litigieuse qui aurait pu lui coûter un penalty. Sa mauvaise lecture de la trajectoire a laissé Martial Tia s’infiltrer dans la surface. L’ancien Bastiais a ensuite légèrement accroché son vis-à-vis pour l’empêcher d’aller au but, heureusement sans conséquence…

En manque de sérénité, le capitaine de l’ASSE a également été coupable de quelques relances dangereuses plein axe ainsi que d’une glissade qui aurait pu avoir de lourdes conséquences face à l’attaque rémoise.

Après plusieurs sorties déjà délicates ces dernières semaines, la question d’un simple passage à vide ou d’une véritable baisse de régime commence sérieusement à se poser. Si le collectif n’a sombré qu’à Guingamp, le capitaine du navire montre des signes inquiétants ces derniers temps.