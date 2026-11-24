Il n’a ni marqué ni délivré la passe décisive à Reims. Pourtant, Áron Csongvai a été au cœur des éloges dans le dernier Sainté Night Club. Son influence dépasse largement ses statistiques : pour nos chroniqueurs, le Hongrois est devenu l’un des premiers noms à inscrire dans le onze de Ian Cathro.

La victoire à Auguste-Delaune a mis en lumière la solidité du collectif stéphanois. Mais un joueur a particulièrement retenu l’attention de Pierre et Valentin, nos chroniqueurs, lors du 239e épisode du Sainté Night Club, diffusé lundi soir : Áron Csongvai.

Dès ses premiers enseignements, Pierre a annoncé la couleur : « Mon troisième point, c’est un joueur que j’adore vraiment, qui s’appelle Áron Csongvai. Il est vraiment indispensable à cette équipe. »

« Le premier joueur que je mets sur ma feuille de match »

Son intervention devant John Patrick, dès les premières minutes, a évité aux Stéphanois de commencer la rencontre avec un but de retard. Mais Pierre a surtout insisté sur tout ce que le milieu apporte autour de lui.

« Je trouve qu’Áron Csongvai est le métronome de cette équipe. Toutes les recrues répondent globalement positivement. Mais moi, si je suis le coach de Saint-Étienne, le premier joueur que je mets sur ma feuille de match, dans mon style, c’est Csongvai. »

Pierre poursuit avec un jugement affirmé sur son niveau :

« En plus, il revenait de sélection. C’est un métronome, il dicte le jeu, il a une attitude avec ses partenaires, il est toujours en train d’encourager. Je pense que c’est un joueur qui n’a rien à faire en Ligue 2. Pour un entraîneur, c’est du pain béni. Pour moi, il bonifie l’équipe. Il est vraiment top, ce joueur. »

Csongvai ? « C’est comme s’il avait toujours été là »

Valentin a partagé cet enthousiasme. Il a notamment souligné l’importance du retour défensif du Hongrois en tout début de rencontre.

« Son intervention au bout de deux minutes, je l’ai revue parce que j’ai regardé le match à nouveau. Forcément, un but au bout de deux minutes de jeu, ça change la physionomie du match. »

Le chroniqueur a également été marqué par l’intégration du milieu dans son nouvel environnement :

« J’adore ce joueur, pour sa polyvalence et pour son attitude aussi. Il dégage une prestance, un calme, une sérénité. Franchement, c’est comme s’il avait toujours été là. On n’a pas l’impression qu’il y ait de barrière de la langue, de barrière du pays, rien du tout. Il s’est adapté à merveille. »

Déjà élu homme du match par les votants sur Peuple-Vert après Reims, Csongvai a donc aussi fait l’unanimité sur le plateau. Dans une équipe où les attaquants attirent naturellement les regards, le Hongrois s’est imposé comme l’un des symboles de l’équilibre recherché par Cathro.