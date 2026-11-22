La 13e journée de Ligue 2 commence à dessiner un premier tournant dans la course à la montée. Après les sept premières rencontres disputées, l’AS Saint-Étienne et Nancy réalisent une excellente opération. Les deux formations s’installent en tête du championnat, tandis que plusieurs prétendants ont laissé des points en route. Retour sur les résultats et les enseignements de cette journée.

La Ligue 2 a vécu un vendredi particulièrement animé. Entre les succès précieux de Nancy, de Rodez ou encore d’Annecy, les écarts commencent à évoluer dans le haut comme dans le bas du classement. Mais c’est bien l’ASSE qui a signé l’une des performances les plus marquantes du week-end avec sa victoire sur la pelouse de Reims.

Il reste désormais deux rencontres à disputer lundi pour boucler cette 13e journée : Nantes-Grenoble et Sochaux-Dunkerque. En attendant, les Verts peuvent savourer leur excellente opération.

Ligue 2 : les résultats de la 13e journée

Sept rencontres ont déjà livré leur verdict. Plusieurs équipes ont marqué les esprits, avec notamment le festival offensif d’Annecy et la victoire importante de Rodez à Guingamp.

Laval 1-0 Montpellier

Reims 0-1 AS Saint-Étienne

Annecy 4-2 Clermont

Red Star 2-1 Pau

Metz 2-1 Boulogne

Guingamp 1-3 Rodez

Nancy 1-0 Dijon

Ces résultats redistribuent certaines cartes. Laval a notamment fait tomber Montpellier, tandis que Metz a confirmé sa capacité à prendre des points dans un championnat particulièrement disputé.

L’ASSE réalise la meilleure opération du week-end

Les Stéphanois avaient un déplacement particulièrement délicat à négocier. Face à un Stade de Reims candidat à la montée, les hommes de Ian Cathro ont répondu présent. Leur victoire 1-0 leur permet de conforter leur première place.

Ce succès intervient après une période qui avait laissé quelques interrogations. Les Verts avaient lourdement chuté à Guingamp (3-0), avant de retrouver des couleurs face à Laval (2-0). Le déplacement en Champagne constituait donc un véritable test.

En s’imposant chez un concurrent direct, Saint-Étienne envoie un signal fort. L’ASSE confirme également sa solidité dans ce championnat. Avant cette rencontre, les Stéphanois possédaient déjà la meilleure différence de buts du championnat (+14).

Avec trois points supplémentaires, les Verts portent leur total à 31 unités. Ils prennent ainsi leurs distances avec leurs poursuivants et peuvent aborder la suite avec davantage de sérénité.

Nancy confirme son excellente dynamique

Derrière Saint-Étienne, Nancy continue d’impressionner. Les Lorrains ont dominé Dijon (1-0) et signé une nouvelle victoire importante dans la course à la montée.

Avant cette rencontre, l’ASNL restait déjà sur une série de sept journées sans défaite. Le succès contre les Bourguignons confirme la régularité d’une équipe qui ne lâche rien.

Nancy totalise désormais 28 points après treize journées. Le club lorrain reste donc le principal poursuivant des Verts. Sa différence de buts (+9) reste toutefois inférieure à celle de Saint-Étienne (+14).

Le prochain rendez-vous entre les deux formations sera d’ailleurs particulièrement attendu. Les Stéphanois recevront Nancy le 5 décembre à Geoffroy-Guichard. Une confrontation qui pourrait peser lourd dans la course à la première place.

Montpellier et Reims marquent le pas, Metz se relance

Cette 13e journée a également été marquée par les difficultés des autres prétendants. Montpellier a chuté à Laval (1-0). Une mauvaise opération pour les Héraultais, qui avaient l’occasion de rester au contact du duo de tête.

Le Stade de Reims a lui aussi perdu gros face à l’ASSE. Battus à domicile, les Champenois voient les Stéphanois prendre le large. Leur début de saison reste néanmoins solide, malgré ce nouveau revers après leur défaite à Grenoble avant la trêve internationale.

À l’inverse, Metz a réalisé une excellente opération. Les Grenats ont renversé Boulogne (2-1), alors qu’ils étaient menés et réduits à dix. Un succès de caractère qui leur permet de rester dans la course aux places de barrages.

Le Red Star a également pris trois points face à Pau (2-1). Les Audoniens mettent ainsi fin à une période compliquée, tandis que les Palois perdent du terrain après un début de saison convaincant.

Annecy et Rodez se donnent de l’air

Dans le reste des rencontres, Annecy a frappé fort en dominant Clermont (4-2). Les Haut-Savoyards ont proposé une prestation offensive convaincante et se rapprochent des places permettant de jouer les barrages.

Avec 19 points, ils peuvent regarder vers le haut du classement. La dynamique est intéressante pour une formation qui pourrait rapidement devenir un candidat sérieux au top 5.

Rodez a également réalisé une belle opération. En s’imposant 3-1 sur la pelouse de Guingamp, les Ruthénois prennent trois points précieux et dépassent leur adversaire au classement. Pour Guingamp, en revanche, la période devient plus compliquée.

Enfin, la victoire de Laval contre Montpellier constitue une belle surprise. Les Mayennais, qui occupaient la dernière place avant cette journée, avaient besoin de points pour se relancer.

Deux matchs encore au programme lundi

La 13e journée n’a pas encore livré tous ses enseignements. Deux rencontres restent à disputer lundi soir.

Nantes accueillera Grenoble dans une confrontation importante pour le maintien. Les deux formations évoluent dans la partie basse du classement et ont besoin de points pour éviter de s’enfoncer.

Dans l’autre rencontre, Sochaux recevra Dunkerque. Les Doubistes auront l’occasion de sortir de la zone dangereuse, tandis que les Nordistes peuvent se rapprocher des équipes de tête.

Mais une chose est déjà certaine : cette 13e journée sourit particulièrement à l’AS Saint-Étienne et à Nancy. Les deux équipes ont répondu présent et confirment leurs ambitions.

Avec 31 points pour les Verts et 28 pour les Lorrains, le duo de tête commence à prendre forme. Et le calendrier réserve déjà un rendez-vous majeur : le 5 décembre, l’ASSE recevra Nancy à Geoffroy-Guichard. Un choc qui pourrait avoir des conséquences importantes dans la course à la montée.