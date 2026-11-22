Les U19 de l’ASSE se déplaçaient à Nice pour y affronter le Cavigal, comme les U17. Résumé de la rencontre jouée ce dimanche à 11h.

Victorieux 2-1 contre Cap d’Ail la semaine dernière, Fred Dugand a livré son analyse pour le site officiel : « C’est frustrant de voir une équipe en plein doute, nous, évoluer comme elle l’a fait en début de match. On ne fait pas les bons choix, on est fébrile, on ne met pas tout ce qu’il faut pour être performant tant offensivement que défensivement. Donc on se retrouve menés, et c’est normal. Une fois dans cette position, on s’est libéré et on termine bien la première mi-temps en montrant le visage d’une équipe enfin conquérante. La rentrée d’Aboubakar Traoré a transformé le match. Il récupère des ballons et impulse des actions. On reste une équipe en reconstruction. Il faut que l’on s’appuie sur nos temps forts, ceux qu’on a bien négociés, avec la volonté d’aller de l’avant, de menacer la profondeur, le tout avec une ossature de qualité, habitée par un replacement défensif, pour réussir notre mission maintien. Il ne faut pas se voiler la face. La victoire est importante, il fallait casser cette série. Elle donne de l’air aux joueurs et il va falloir que l’on travaille fort. On n’est pas encore sorti d’affaire. J’espère que c’est le début de quelque chose de positif. »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Masse – Lengi, E. Mnemoi, N. Mouton, Jolivet, Lengue, – Moulin, Marliac, Thouilleux – Emini Zibi, Vibert.

Sont entrés en jeu : Akil, Assoumani, Gary, Lutin.

Résumé de la rencontre

Les locaux ouvrent le score dès la 23e minute. À la pause, les Verts sont menés. Au retour des vestiaires, les joueurs de Fred Dugand vont se compliquer la tâche avec l’expulsion de Tidiane Vibert. Finalement, c’est Noham Akil en toute fin de rencontre qui va égaliser et permettre d’éviter le pire. 1-1, c’est le score final.

La semaine prochaine, les coéquipiers de Théo Jolivet se déplaceront en Corse pour y affronter le Gazelec d’Ajaccio. Le match se jouera le dimanche 29 novembre à 12h.

Crédit photo : asse.fr