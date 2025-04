L'ASSE affrontait le Racing Club de Lens au stade Bollaert, ce dimanche à 15h. À l'issue de la rencontre, le défenseur central Maxime Bernauer s'est exprimé devant les médias.

Arrivé cet hiver en provenance du Dinamo Zagreb, Bernauer retrouvait une place de titulaire après sa suspension purgée face au PSG. Il n'a malheureusement pas pu éviter la défaite de l'ASSE face à Lens (1-0). Voici ses propos en après match, recueillis par France Bleu Saint-Etienne Loire : « On a l’impression de répéter les mêmes choses chaque week-end. Il y a beaucoup de matchs où on a concédé des penalties et on s’en plaignait un peu, mais aujourd’hui on l’a eu pour nous. Mais on n’a pas réussi à scorer quand on devait scorer, ça a changé beaucoup de choses je pense. On est tombé sur une belle équipe de Lens aussi en seconde mi-temps. Ils ont un peu plus confisqué le ballon. C’était dur pour nous. Ils nous ont embêté sur la largeur et c’est dommage de concéder ce but. Comme je disais, on doit se regarder dans les yeux, se dire les choses et en faire encore plus. On doit en faire plus. Quand on joue à l’AS Saint-Étienne, on se doit de rien lâcher. Il faut continuer à bosser fort car tant qu’on est en vie, on ne peut pas se permettre de lâcher.

« Il y a plein de domaines où on peut mieux faire »

Bien sûr qu’on peut mieux faire, on n'est jamais au maximum. On est au maximum de nos efforts mais il y a plein de domaines où on peut mieux faire. Ils nous ont embêté sur les sorties de balle avec notamment un marquage un contre un, un peu tout-terrain. Il y a quelques erreurs techniques qu’on aurait pu éviter en rendant des ballons un peu bêtement. On se doit de faire encore mieux avec le ballon. C’est un système qui demande énormément d’efforts et si on n’arrive pas à avoir des temps de possession, la fatigue arrive plus vite que prévu. Donc on se doit d’être meilleur là-dessus. Après on a eu des situations, notamment en première mi-temps où on aurait dû tuer. »