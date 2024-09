L’ASSE se déplaçait à Nice ce vendredi à 20h45. Les Verts voulaient poursuivre leur marche en avant après la belle victoire contre le LOSC (1-0). La rencontre a cependant vite pris une mauvaise tournure. Menée 6-0 à la mi-temps, l’ASSE s’est finalement inclinée 8-0. Ci-dessous, retrouvez les réactions au micro de DAZN à l’issue de cette humiliation historique.

« Ce soir c’est une honte »

Léo Petrot (ASSE) : « Il n’y a pas d’analyse. Ce soir c’est une honte. On doit avoir honte pour nous et pour nos supporters. Avec tout le travail qu’on met en place, faire ça c’est inadmissible. Être inexistant dans l’état d’esprit et dans les duels : j’ai pas de mots. Maintenant on a 10 jours pour travailler ce match à Nantes et il y a un championnat qui continue. On se tourne très vite sur le prochain match. »

Dante (Nice) : « Je pense qu’il n’y avait pas plus beau cadeau pour les 120 ans du club, pour tous les amoureux de ce club. La soirée est magnifique. C’est un match référence par rapport à l’exigence que nous avons eu, à la concentration et par rapport à l’humilité que nous avons gardé. On a joué simple, comme il faut. C’est une bonne preuve que nous pouvons continuer à faire de bonnes choses. »

Youssoufa Moukoko (Nice) : « On s’est amélioré devant et c’est comme ça que les buts arrivent. Je suis heureux d’être ici et marquer 8 buts c’est énorme. (…) On a bien joué, mais on ne marquera pas tout le temps 8 buts. On va continuer à travailler. Je remercie l’équipe, on a continué à pousser. »

« Je me mets aussi à la place de Saint-Etienne »

Frack Haise (Nice) : « Je retiens la prestation collective. Même si bien sûr pour marquer ces jolis buts il faut individuellement des choses un peu différentes, presque un peu exceptionnelles. Je sais qu’il y a un groupe avec beaucoup de qualités, qui avance. (…) J’avais deux mots en tête à la mi-temps : exigence et humilité. Je savais que la deuxième mi-temps ne serait pas de la même facture. Il fallait rester humble. Je me mets aussi à la place de l’équipe, de l’entraîneur, du staff de Saint-Etienne. C’est des moments compliqués, très compliqués. Ça peut arriver à tout le monde. Je suis bien placé. La saison dernière j’étais l’entraîneur et nous avions pris 6-0 à Arsenal, trois semaines après les avoir battus. Le football ça va très vite. Restons humbles. C’est un bon moment, mais il ne faut pas se relâcher. Même s’il faut savourer le moment présent, ce sont des moments assez rares. »

Olivier Dall’Oglio ne s’est lui pas présenté au micro de DAZN, mais a bien pris la parole en conférence de presse.