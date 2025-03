Montpellier - ASSE : Le meilleur arbitre français au sifflet !

La Fédération Française de Football a communiqué les désignations arbitrales pour la 26ème journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Pour officier lors de la rencontre entre le MHSC (18ème) et l'ASSE (17ème) la fédération a désigné François Letexier, arbitre bien connu des Verts, pas forcément positivement.

Des retrouvailles avec l'un des "meilleurs arbitres français"

L'arbitre de 35 ans officie dans l'élite du football français depuis janvier 2016. Depuis quelques années, celui qui est originaire de Bédée en Bretagne, est considéré comme l'un des meilleurs (si ce n'est LE meilleur) arbitres français. Les deux dernières saisons, il a terminé en tête du classements des arbitres de la commission fédérale.

L'histoire liant François Letexier et l'ASSE commence à être importante, et a débuté le 18 septembre 2016 avec la réception à Geoffroy-Guichard du SC Bastia. A l'époque, les Verts s'étaient imposés 1 à 0. Depuis le début de sa carrière, l'arbitre international a officié lors de 15 rencontres des Verts, en Ligue 1, en Coupe de France et... en Ligue 2.

En effet, l'avant-dernière rencontre entre l'ASSE et François Letexier remonte à août 2022 dans un Geoffroy-Guichard à huis-clos total. À l'époque, les stéphanois recevaient les havrais et la rencontre avait rapidement tournée au cauchemar pour les Verts : un second avertissement synonyme d'exclusion pour le capitaine Briançon (31ème), carton rouge direct pour Cafaro à la suite d'un geste d'humeur (37ème), un carton rouge pour l'adjoint Emmanuel Da Costa (40ème) et enfin l'exclusion d'Étienne Green pour une sortie Kamikaze dont il a le secret (66ème). Les Verts ont donc terminé la rencontre à... 8 contre 11 et ont finalement encaissé 6 (six) buts. Une humiliation qui a fait date et des décisions arbitrales litigieuses qui restent encore dans les mémoires.

Le dernier match de l'ASSE arbitré par François Letexier remonte au tout début de saison, lors de la réception du LOSC à Geoffroy-Guichard. Les Verts d'Olivier Dall'Oglio s'étaient imposés 1 à 0.

Ce dimanche, il s'agira de la deuxième fois que François Letexier arbitrera une rencontre entre montpelliérains et stéphanois. La première fois, c'était lors de la saison 2016/2017, le 19 février exactement. Les Verts s'étaient inclinés 2-1 et Jorginho avait été exclu à la suite d'un second avertissement.