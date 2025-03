La lutte pour le maintien en Ligue 1 s’intensifie et à neuf journées de la fin, plusieurs clubs historiques se retrouvent au bord du précipice. L’AS Saint-Étienne, Nantes, Reims, Le Havre et Montpellier sont tous concernés par cette course au maintien qui s’annonce haletante. Retour sur la situation de ces équipes qui jouent leur survie.

ASSE : Une bataille de chaque instant en Ligue 1

De retour en Ligue 1 cette saison, l’ASSE est loin d’avoir assuré son avenir dans l’élite. Les Verts occupent une position précaire et n’ont plus gagné depuis le 3 janvier contre Reims. Leur dernier match face au Havre a permis d’engranger un point, mais il faudra bien plus pour espérer se sauver. Eirik Horneland reste optimiste : « Il ne faut pas baisser la tête. Nous avons des échéances capitales et nous devons être prêts à livrer bataille. » Le déplacement à Montpellier ce dimanche s’annonce déjà crucial.

Nantes : L’irrégularité comme danger principal

Les Canaris occupent une place légèrement au-dessus de la zone rouge, avec quatre points d’avance sur l’ASSE. Pourtant, leur instabilité pose question. Nantes alterne entre des performances solides et des déconvenues inquiétantes. Antoine Kombouaré sait que son équipe ne doit pas se relâcher : « Rien n’est acquis, nous devons rester concentrés et prendre chaque match comme une finale. » Le calendrier s’annonce abordable, mais encore faut-il être capable d’enchaîner.

Reims : La chute sans fin en Ligue 1?

Le Stade de Reims n’a plus gagné depuis des mois et Samba Diawara ne parvient pas à trouver la solution. Avec 22 points, le SDR est sur une pente glissante et son calendrier ne laisse guère de place à l’optimisme. « On sent une équipe sans âme, il va falloir se réveiller et vite, » confiait Diawara après la dernière défaite. Le duel face à l’ASSE lors de l’avant-dernière journée pourrait être une finale pour la survie des deux clubs en Ligue 1.

Le Havre : Un mieux, mais encore fragile

Le HAC a réussi à enrayer sa spirale négative et a pris un point contre l’ASSE, mais il reste en position de barragiste. Didier Digard reste lucide : « Nous avons progressé, mais il faut encore engranger des points. » Avec des rencontres difficiles face à des cadors du championnat, Le Havre n’est pas au bout de ses peines.

Montpellier : Une dynamique inquiétante

Si l’ASSE ne gagne plus, Montpellier est dans une situation encore plus critique. Dernier du championnat, le MHSC a vu son réveil avorté par un mercato hivernal raté. Jean-Louis Gasset ne cache pas son inquiétude : « On doit faire beaucoup mieux si on veut s’en sortir. » La réception de l’ASSE ce dimanche sera un tournant pour les deux équipes.

Une fin de saison irrespirable

La lutte pour le maintien s’annonce féroce. Entre équipes en crise de confiance et rencontres directes à venir, tout peut basculer en quelques journées. Qui parviendra à arracher son maintien et qui chutera en Ligue 2 ? Verdict dans les prochaines semaines.

13e - Angers (27 pts, 7V, 6N, 12D, 26BP, 40BC, -14)

14e - Nantes (24 pts, 5V, 9N, 11D, 28BP, 43BC, -15)

15e - Reims (22 pts, 5V, 7N, 13D, 26BP, 40BC, -14)

16e - Le Havre (21 pts, 6V, 3N, 16D, 24BP, 51BC, -27)

17e - Saint-Étienne (20 pts, 5V, 5N, 15D, 25BP, 57BC, -32)

18e - Montpellier (15 pts, 4V, 3N, 18D, 21BP, 59BC, -38)