Le Montpellier Sport Club recevait plusieurs anciens joueurs du MHSC qui sont revenus sur la rencontre opposant Montpellier et l'ASSE. Extraits.

Benjamin Psaume (ancien joueur du MHSC) : "Il y a une semaine, j'avais expliqué que la réception de l'ASSE était le premier match à notre portée. Que Montpellier devait impérativement l'emporter avant la trêve pour espérer rebondir. Et là… J'ai du mal à l'expliquer. Au fond de moi, j'avais envie d'y croire. On a été encore pire que lors des matchs précédents. Des attitudes choquantes sur les buts. On y va tout droit. Le navire coule sans capitaine à bord.

Le match a été catastrophique, mais ce qui a suivi la rencontre en termes de communication, c'est encore pire. Jean-Louis Gasset qui arrive devant la presse et explique qu'il n'y arrive plus. Il a envie de terminer. Depuis 4 mois, il est là, son vestiaire ne l'a jamais écouté. Et là, on essaie de nous faire croire que le mardi, certains joueurs aimeraient rejouer le match, que la bougie s'est rallumée… Il faut anticiper la Ligue 2. J'ai connu des descentes. Il faut préparer l'avenir. Mais pour une pseudo histoire comme quoi les joueurs ont envie de rejouer les matchs, j'ai trouvé ça d'une hypocrisie totale. Sur le terrain, c'était ignoble, mais les jours qui ont suivi, c'était encore pire. Tout est à l'envers au MHSC.

Jean-Louis Gasset a ses torts, mais il bricole. Il a subi les choix du mercato hivernal. Et j'en veux aux joueurs. Est-ce que vous avez de la fierté les gars ?"

Catastrophe pour le MHSC

Damien Le Tallec (ex-MHSC) : "La situation est catastrophique. Je commençais à douter l'été dernier. Tu ne renouvelles pas ton effectif. La Ligue 1, c'est dur. Quand tu prends personne, ça prouve que ta saison va être difficile.

Montpellier - ASSE : Quand tu vois les deux buts, dont le second avec le retour de Kouyaté, c'est inadmissible. Il était en train de marcher. Je travaille dans le club, je le vire Kouyaté. C'est incroyable. Je ne suis pas dans le vestiaire, mais c'est chaotique."

Le Havre pour une reprise de la rencontre ?

Anthony Le Tallec (Ancien joueur de l'ASSE, aujourd'hui Éducateur au Havre) : "La course au maintien ? Ce sera compliqué pour cinq équipes. Il y a quelques semaines, je me suis dit que ça pourrait se sauver avec des Delort et Savanier. Là, je vois face à l'ASSE, ce sera très compliqué. Ce serait bien que le match se termine pour nous (Le Havre). Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais ça part vraiment sur un match qui se termine sur tapis vert."