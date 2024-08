Le mercato prend fin ce vendredi à 23h du côté de l’hexagone. L’ASSE souhaite encore recruter au mieux 3 joueurs mais doit aussi dégraisser son effectif. Certains joueurs sont priés de se trouver un nouveau projet ou souhaitent changer d’air. Annoncé sur le départ, Benjamin Bouchouari aurait pu retourner en Ligue 2.

Le mercato doit s’accélérer

À l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste un peu plus de 48h pour boucler le mercato du côté du Forez. Les pistes sont nombreuses concernant un futur milieu défensif. L’ASSE suit plusieurs joueurs à ce poste. Certains clubs proposent également leurs indésirables comme Lens qui a proposé Abdul Samed et Spierings. Le LOSC a également soumis le nom de son attaquant, Mohammed Bayo comme évoqué par nos soins. Aucun nom n’a filtré concernant le poste de numéro 10, autre poste ciblé par les Verts.

Sur le plan des départs, Mahmoud Bentayg est proche de Zamalek en Égypte mais négocie avec d’autres clubs. Thomas Monconduit, Benjamin Bouchouari et Anthony Briançon sont succeptibles de quitter le navire. Tandis que Mathis Amougou devrait rester malgré de nombreux intérêts et une offre de Leverkusen.

Le Paris FC s’est penché sur Bouchouari

Olivier Dall’Oglio l’a annoncé en conférence de presse, Benjamin Bouchouari fait partie des joueurs qui peuvent quitter l’ASSE cet été. Le milieu marocain a eu des touches en Italie maie également en Ligue 2. Selon Foot Mercato, le Paris FC a montré un intérêt pour Bouchouari mais le joueur souhaite évoluer à un plus haut niveau. Le club francilien s’est alors penché sur Maxime Lopez. L’ancien marseillais devrait être une recrue de taille pour un club de seconde division. Concernant Benjamin Bouchouari, un départ est toujours possible dans les dernières heures de ce mercato. Le joueur était déjà peu utilisé par l’entraîneur stéphanois en Ligue 2, et semble invité à trouver un nouveau projet.