Le mercato stéphanois s’active en coulisses. Mais ces derniers jours, le board se retrouve avec un nouveau cas à gérer : celui de Mathis Amougou. Le milieu de terrain de l’ASSE intéresse en effet plusieurs gros clubs européens. Ci-dessous, Peuple Vert fait le point sur la situation.

Amougou, un talent programmé pour le haut niveau

Passé par l’INF Clairefontaine durant sa préformation, Mathis Amougou a intégré le Centre de formation à l’été 2021. Depuis, le milieu de terrain a gravi les échelons. Jusqu’à faire ses débuts en réserve à seulement 16 ans. D’une précocité rare, il présente un profil ultra complet pour un joueur né en 2006. Volume de jeu, capacité de projection, précieux à la récupération, à l’aise sous pression… Tous ses entraîneurs sont dithyrambiques et Amougou est aussi un garçon apprécié humainement. Il est également appelé à chaque rassemblement de la génération 2006 en Equipe de France depuis plusieurs saisons. Il a même été surclassé avec les 2005 en juillet afin de disputer l’Euro U19.

Aussi bien au niveau des qualités que de son parcours de formation, Mathis Amougou a donc tout du jeune joueur talentueux à la carrière déjà tracée.

L’ASSE a voulu le prêter cet été

Peu de temps après leur arrivée, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld ont fait savoir au joueur qu’ils avaient la volonté de l’envoyer s’aguerrir en prêt. Plusieurs clubs avaient montré un intérêt. Une écurie de Ligue 2 avait même fait une proposition. Mais Amougou et ses représentants n’étaient pas intéressés.

Le natif du Blanc-Mesnil est ensuite parti en stage à Clairefontaine puis à l’Euro U19, avant de revenir à l’entraînement collectif début août. Titularisé contre Getafe puis entré en jeu contre Kiel, il a fait très bonne impression au staff. À tel point que Dall’Oglio a donc décidé de le titulariser contre Monaco pour la première journée de championnat. Un choix payant au vu de sa bonne performance. Le coach stéphanois a réitéré ce choix ce samedi contre le Havre à Geoffroy-Guichard, et là encore, Mathis Amougou a crevé l’écran. Il a cependant reçu un coup, d’où son absence à l’entraînement hier.

L’idée du club ces dernières semaines a toujours été de faire d’Amougou la pièce maîtresse du projet à moyen terme, mais sur du court terme, un prêt avait donc été envisagé (ce n’est plus du tout le cas depuis ses débuts en Ligue 1). En fin de contrat en juin 2026, l’ASSE veut d’ailleurs aussi le prolonger.

Une offre de Leverkusen sur la table

Hier soir, Nabil Djellit révélait qu’une offre du Bayer Leverkusen d’un montant de 10 millions d’euros était tombée pour Mathis Amougou. Les Allemands suivent en effet sa situation avec attention depuis plusieurs semaines. Nous évoquions d’ailleurs l’intérêt d’un cador de Bundesliga, il y a maintenant une semaine… Il s’agissait bien de Leverkusen.

Si le champion d’Allemagne en titre est passé à l’action, il est beaucoup trop tôt pour parler de discussions avancées. En effet, selon nos informations, la volonté du club n’est pas de se séparer de son plus gros talent. Et encore moins pour 10 millions d’euros. Même si l’option d’un prêt a été discutée cet été, Amougou est au cœur du projet. Et cela tombe bien car le joueur a lui aussi fait savoir qu’il souhaitait rester dans le Forez. Au vu de la confiance qui lui est accordée en ce début de saison, il se voit poursuivre l’aventure en Vert.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la tendance n’est donc pas à un départ, sauf retournement de situation. Le clan du joueur et le club sont pour le moment en phase et des discussions pour une prolongation de contrat devraient avoir lieu prochainement. A noter tout de même que d’autres clubs sont sur le dossier, et qu’une énorme offre peut vite arriver.