L'ASSE est réputée pour la qualité de sa formation. Pourtant, certains ont besoin de s'exporter pour définitivement réussir dans le football. C'était le cas de Dylan Chambost ou encore Léo Pétrot. Un troisième joueur pourrait suivre le même chemin au regard de ce qu'il se passe dans ce mercato hivernal !

C’est sous les couleurs des Faucons d’Andrézieux que Kilyan Véniere Jusseron a fait ses premières armes, dès la catégorie U10. Durant deux saisons, il a démontré des qualités qui allaient rapidement attirer l’attention des recruteurs stéphanois. Son potentiel l’a ensuite conduit à intégrer le prestigieux centre de formation de l’AS Saint-Étienne, où il a perfectionné son jeu pendant six ans. Non conservé à l'issue de son année de U18 et après cette riche expérience stéphanoise, Kilyan a choisi de revenir à l’ABFC en catégorie U18 R1 la saison dernière.

Le meilleur choix de sa carrière ?

Un choix judicieux, puisque cette étape a marqué un tournant dans sa jeune carrière. Avec son équipe, il a connu une saison exceptionnelle, jalonnée de succès marquants :

- Une invincibilité en championnat U18 R1, symbole d’un collectif solide et performant.

- Une promotion en U19 National.

- Une contribution personnelle remarquable avec 9 buts inscrits en championnat U19, preuve de son efficacité devant le but.

Fort de ces performances, Kilyan a été intégré cette saison au groupe N2. Une nouvelle étape cruciale pour ce jeune talent, qui continue de se forger parmi les meilleurs de son club. Ses qualités techniques, son sens du jeu et son mental de compétiteur lui donnent du crédit au sein de l'équipe fanion du club.

Il s'engage en Haute-Savoie lors du mercato hivernal !

À seulement 19 ans, Kilyan a donc attiré l'oeil de club professionnel de football. En effet, c'est le club de ligue 2 du FC Annecy qui a fait le choix de le signer pour 3 saisons. Une opportunité de se rapprocher d'une carrière professionnelle.

Kilyan Venière-Jusseron est l'exemple parfait du joueur résilient qui, grâce à sa détermination et son travail, gravit les échelons du football avec brio. Passé par l'ASSE et l'ABFC, il s'est offert un contrat professionnel.