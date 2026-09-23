Meïvyn Agesilas se trouve à un tournant de sa jeune carrière. L’ailier stéphanois, qui évoluait avec la réserve de l’ASSE, se prépare à ouvrir un nouveau chapitre après plusieurs saisons sous le maillot vert.

Arrivé au centre de formation stéphanois, le jeune joueur a progressivement gravi les échelons jusqu’à découvrir le niveau National 2 avec la réserve. Alors que la saison 2026-2027 vient de débuter, son avenir s’écrit désormais loin de l’Étrat. Les dernières semaines ont notamment été consacrées à sa préparation individuelle, dans l’attente d’une nouvelle opportunité.

Une opportunité qui pourrait rapidement se concrétiser dans un championnat que le joueur connaît désormais bien. Mais avant de se tourner vers son prochain projet, une décision importante a été prise avec l’AS Saint-Étienne, celle de se séparer malgré un contrat qui les liait encore pour une saison.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Meïvyn Agesilas quitte l’ASSE après son passage en réserve

Meïvyn Agesilas (portrait ici) évoluait principalement avec l’équipe réserve ces dernières saisons. Le jeune attaquant avait rapidement franchi les différentes étapes de la formation stéphanoise après son arrivée au club.

Son parcours l’avait notamment conduit jusqu’au National 2 avec la réserve. Sur la saison 2025-2026, il a disputé dix rencontres de championnat, pour un total de 643 minutes selon les données disponibles. Une saison grandement gâchée par les blessures.

Son départ marque donc la fin d’une aventure entamée chez les jeunes de l’ASSE (arrivée en U16). Le joueur ne figurera pas dans le groupe stéphanois pour cette nouvelle saison 2026-2027.

Cette séparation intervient alors qu’Agesilas disposait encore d’une année de contrat. Le choix a finalement été fait de trouver un accord afin de permettre au joueur de poursuivre sa progression dans un nouvel environnement.

Il se rapproche d’un club de Ligue 2

Après cette séparation avec l’ASSE, Meïvyn Agesilas n’entend pas rester sans projet. L’ailier stéphanois a continué à travailler individuellement afin de conserver sa condition physique.

Le joueur s’est notamment entouré d’un coach individuel pour maintenir le rythme durant cette période de transition comme l'atteste des vidéos sur les réseaux sociaux. Un travail qui doit lui permettre d’être rapidement opérationnel pour sa prochaine étape.

Et celle-ci pourrait se dérouler avec un club de Ligue 2. Meïvyn Agesilas est en contacts avancées avec un autre club du championnat, dans le cadre d’un projet qui doit lui permettre de relancer sa carrière et de retrouver du temps de jeu.

Il faudra désormais attendre la finalisation de son arrivée pour connaître sa future destination. Bonne chance à lui dans son nouveau projet.