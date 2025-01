Alors que l'ASSE affiche un visage séduisant et redonne de l'espoir, la situation est bien différente du côté de Montpellier en Ligue 1. Avec seulement 9 points après 17 journées, le MHSC semble filer tout droit vers la Ligue 2, dans une spirale négative qui inquiète de plus en plus.

Battu par Angers, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, Montpellier voit la zone de barrages s’éloigner à sept points. Un gouffre pour une formation qui affiche la pire différence de buts du championnat avec -26. Les hommes de Jean-Louis Gasset peinent à trouver des solutions, et les statistiques dressent un tableau encore plus sombre. L'équipe livre des chiffres inquiétants.

42 buts encaissés : Montpellier est l’équipe la plus rapide à atteindre ce total en Ligue 1 depuis Nice en 1978-1979. Un record peu enviable qui illustre les faiblesses criantes de la défense héraultaise.

: Montpellier est l’équipe la plus rapide à atteindre ce total en Ligue 1 depuis Nice en 1978-1979. Un record peu enviable qui illustre les faiblesses criantes de la défense héraultaise. 9 points seulement : Le MHSC réalise l’un des pires départs de l’histoire récente. Sur les 17 équipes ayant compté moins de 10 points après 17 matchs, seules deux ont réussi à se maintenir (Sète en 1947-1948 et Ajaccio en 2011-2012).

: Le MHSC réalise l’un des pires départs de l’histoire récente. Sur les 17 équipes ayant compté moins de 10 points après 17 matchs, seules deux ont réussi à se maintenir (Sète en 1947-1948 et Ajaccio en 2011-2012). Taux de réussite sur les centres : 22,31 % : Montpellier ne parvient pas à exploiter ses situations offensives. Contre Angers, les Héraultais ont tenté 33 centres, mais seulement 3 ont trouvé preneur. Une inefficacité flagrante dans un secteur qu’ils utilisent pourtant très fréquemment.

: Montpellier ne parvient pas à exploiter ses situations offensives. Contre Angers, les Héraultais ont tenté 33 centres, mais seulement 3 ont trouvé preneur. Une inefficacité flagrante dans un secteur qu’ils utilisent pourtant très fréquemment. 6 expulsions cette saison : Le MHSC est également indiscipliné. Lors de la défaite face à Angers, deux joueurs ont vu rouge, portant à six le total de cartons rouges de l’équipe, un triste record partagé avec l’Hellas Vérone dans les cinq grands championnats.

Une mission quasi impossible ?

Avec un tel bilan à mi-saison, les Montpelliérains devront réaliser une deuxième partie de championnat exceptionnelle pour espérer se maintenir. Jean-Louis Gasset, habitué aux défis, devra trouver des solutions rapidement pour sortir son équipe de l’ornière. Mais avec des performances aussi inquiétantes et une dynamique négative, le salut semble bien loin.

Jean-Louis Gasset s'est exprimé après la rencontre... dépité : « On a bu le calice jusqu’à la lie. C’est du mal-être. Quand on attaque une saison comme ça... J’ai dit à mes joueurs : vous avez pris quatre points en huit matches avec un entraîneur, puis cinq en neuf matches avec un autre. On est où on doit être. On a essayé de remettre des choses en place, on n’a pas réussi. Il faut regarder la réalité en face, c’était très difficile. Aujourd’hui, c’est mission impossible. À la moitié du Championnat, on a perdu au Havre (0-1), à Saint-Étienne (0-1), chez nous contre Angers… Il va falloir un petit miracle. »

Le MHSC doit réagir, sous peine de sombrer définitivement et de dire adieu à la Ligue 1. En attendant, leurs rivaux directs comme Angers ou Saint-Étienne peuvent se réjouir de cette contre-performance, qui leur laisse une chance de respirer dans la lutte pour le maintien.

À suivre…