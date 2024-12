Le Havre AC a subi une lourde défaite (0-3) face à Strasbourg au Stade Océane, plongeant un peu plus le club dans la crise. Cette rencontre, marquée par une affluence faible (17 071 spectateurs, la plus basse depuis la remontée en Ligue 1 en 2023), a aussi été le théâtre d’une contestation grandissante des supporters envers l’équipe et son entraîneur, Didier Digard.

Dès l’annonce des compositions, les sifflets ont retenti, ciblant directement le coach. À la mi-temps et au coup de sifflet final, les huées ont laissé place à des chants de protestation, comme « Digard démission » ou encore « Mouille ton maillot ou casse-toi ». Le kop, en partie déserté avant la fin, a ironisé en applaudissant le troisième but strasbourgeois et en scandant des « olé » sur les passes des Alsaciens. Des moments très difficile pour le plus vieux club de Ligue 1.

Le Havre coule en Ligue 1

Pourtant, le début de match laissait entrevoir un sursaut d’orgueil avec une occasion franche dès la première minute pour Steve Ngoura. Mais deux erreurs successives ont offert à Strasbourg un avantage décisif en quatre minutes (28ᵉ et 32ᵉ). Groggy, les Havrais ont peiné à réagir malgré des changements offensifs. Le coup de grâce est venu en fin de match (90ᵉ), scellant une cinquième défaite à domicile par au moins trois buts d’écart cette saison.

Digard combatif malgré la pression

Face à ces critiques, Didier Digard a défendu ses joueurs : « Ils ont sûrement produit ce qu’ils ont fait de mieux à domicile. Le score est très large, mais les statistiques montrent une réalité différente. » Pourtant, le HAC reste 17ᵉ et premier relégable de Ligue 1 avec onze défaites au compteur. Interrogé sur son avenir, le coach a affirmé ne pas douter : « Je préfère prendre les critiques à leur place. Mais il faut rester unis. »

Les joueurs, à l’image d’André Ayew, appellent au calme : « Je comprends la frustration, mais nous croyons encore au maintien. » Une élimination samedi contre Saint-Brieuc (N2) en Coupe de France pourrait venir aggraver la situation et précipiter de nouvelles décisions.