Lyon s'impose avec autorité face à Montpellier (4-1) et enchaîne un deuxième succès consécutif. Après un but précoce de Mikautadze, l'OL a laissé Montpellier revenir dans le match, Coulibaly égalisant avant la pause. Mais les Lyonnais ont accéléré en seconde période, Nuamah et Tolisso marquant coup sur coup avant que Lacazette ne scelle la victoire. Montpellier, trop friable défensivement, subit une troisième défaite d'affilée et reste dernier de Ligue 1. De son côté, l'OL confirme son regain de forme sous Paulo Fonseca et s'éloigne de la zone rouge, retrouvant de l'efficacité offensive et de la confiance.