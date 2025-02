L'ASSE jouait hier contre l'OM. Les Verts se sont inclinés 5-1 et ont vécu une nouvelle déroute. Comme après chaque rencontre, l'After foot de RMC a débriefé la rencontre. Extraits.

Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose à la stratégie du propriétaire de l'ASSE ?

Ricardo Faty : "Non. C'est compliqué. Après j'ai surtout la sensation qu'il y a un coach qui n'est pas en adéquation avec la qualité des joueurs. qu'il a dans son effectif par rapport à ce qu'il veut proposer. Lui, il est ambitieux pour le coup. Oui, on s'était un peu enflammé. Il avait gagné son premier match de la concurrence. C'est vrai qu'on avait vu des choses. C'était sympa. C'était pas mal au parc. C'était très intéressant. Mais tu t'aperçois que quand t'as un effectif limité pour tenir tout un championnat, c'est dur. Donc tu vas avoir des fulgurances sur certaines rencontres ou certaines mi-temps. Mais ça reste insuffisant."

Florian Gautreau : "Ils ont quand même pris 11 buts contre Marseille dans les trois matchs qu'ils ont joué contre l'OM cette année. Ils ont pris 50 buts depuis le début de saison, c'est la pire défense. Il y a une stat qui est dingue, c'est que sur les 50 buts encaissés, il y en a 39 à l'extérieur et 11 à domicile. C'est une dinguerie. 80% de tes buts, tu les encaisses à l'extérieur. Pour être très clair, je pense vraiment qu'effectivement là, en termes de niveau, de qualité c'est trop peu, c'est insuffisant. C'est-à-dire que tu vois des équipes comme Auxerre par exemple, tu vois la différence, Auxerre et l'ASSE ça te saute aux yeux, à la fois dans les automatismes, même dans la qualité individuelle de certains joueurs, là t'as un attaquant, t'as Davitashvili, qui lui à mon avis a le niveau un peu comme Mikautadze quand il jouait à Metz, mais pareil un peu le même constat, autour c'est terrible.

Derrière, c'est terrible, c'est insuffisant, et dès le début du match, moi c'est ça que je trouve terrible, quand dans un match, dès le début, dès au bout de cinq minutes, tu t'es dit bon bah voilà quand ça va craquer quoi, et je pense que quand t'es joueur, tu te dis que les vagues commencent à venir, elle est là, ça va être horrible. Notamment sur cette défense-là, aujourd'hui, l'arrière-droite, c'était Petrot, qui est un gaucher, mais parce qu'Appiah, Maçon étaient absents. Mais c'est des choses, on sort du mercato d'hiver. Tu l'anticipes. C'est compliqué quand même. Il y a un problème. Ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ont récupéré un peu, en plus sur les datas, la bonne pioche, c'est l'entraîneur. Mais effectivement, c'est presque pas le souci, l'entraîneur, dans cette histoire. C'est-à-dire que Dall'Oglio, tu lui mettais une équipe meilleure, Dall'Oglio, il s'en sortait sans doute bien. Le problème c'est que tu peux mettre trois coachs différents de suite à la tête de cet effectif. Je suis pas certain que ça... Je pense que tu peux mettre Guardiola, quoiqu'encore en ce moment, mais c'est vrai que tu t'en sortiras pas. Pour le bien de Guardiola, ne le mettons pas à Saint-Etienne, je pense quand même.

Oui Horneland, une victoire, 2 nuls, 4 défaites. Mais j'ai l'impression qu'on est tous conscients que pour le coup là, on pourrait mettre n'importe qui d'autre. Oui, parce que toi par exemple, à l'inverse, on se souvient du match contre le PSG, où on avait remarqué qu'ils avaient tenté des choses, inventé des choses, et lui s'est dit en plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a réussi à leur dire on va faire ça et on est capable de le faire faisant-le. Et donc effectivement, sur le premier match, tu vois ça, tu te dis « Ah, il peut se passer quelque chose ». Puis après, très vite, une fois que l'effet psychologique est passé, tu te heurtes à la réalité des choses et à ton effectif. – Saint-Etienne reste 16e avec 18 points, c'est le Havre qui pourrait passer devant demain, voire Montpellier. – C'est ça, en fait, ce qui. Est intéressant peut-être dans tout ça, dans ce que tu dis de « mercato » insuffisant, de cet effectif donc insuffisant, il y a des équipes qui collectivement, tu vois le Havre dans ce qu'ils ont fait contre l'île l'autre jour, le Havre c'est compliqué aussi l'effectif, mais collectivement ils ont fait un truc qui tenait la route, ils doivent se dire en voyant ça, en voyant Nantes quand on prend 7 par exemple, en voyant aujourd'hui Saint-Etienne aussi faible, il y a moyen derrière, tout n'est pas mort. Attention au Saint-Etienne-Angers de la semaine prochaine, et là je pense que celui-là, on sera là pour en parler après."