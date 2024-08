Dans quelques heures, les Verts retrouveront la Ligue 1. En déplacement à Monaco, l’ASSE aura fort à faire face au vice-champion de France. En pleine reconstruction, le club du Forez se lance dans un projet ambitieux !

Fahmy et Rosenfeld : les deux hommes clés aux côtés de l’ASSE

Il y a plus de deux mois, le groupe Kilmer Sports Ventures est devenu le nouvel actionnaire de l’ASSE. Le nouveau président stéphanois, Ivan Gazidis, a annoncé ses ambitions tout en restant très prudent quant au début du projet : « Ce ne sera pas une révolution, mais une évolution. Nous allons construire saison après saison, en nous appuyant sur les fondations solides du club. »

Le Progrès évoque ses premiers mois à la tête du club, avec un travail mené en toute discrétion. Actuellement, comme annoncé, il est difficile de constater un réel changement d’un point de vue externe. Pour autant, le travail avance bien en coulisses. Jason Rosenfeld et Huss Fahmy, les deux hommes les plus présents sur place, passent une dizaine de jours par mois à L’Étrat. Ils ont même pris possession d’une maison en colocation à proximité du centre d’entraînement. Ivan Gazidis, lui, pilote l’ensemble des opérations depuis New York.

Ces trois hommes ont l’habitude de collaborer

Chaque rôle est bien défini entre les trois hommes « Rosenfeld et Fahmy observent, discutent avec les uns et les autres, que ce soit en visio ou en personne. Ils apprennent également les codes du football français, inconnus pour eux, comme les primes de match. Leur priorité est donnée au recrutement, la première urgence pour monter une équipe compétitive. »

En effet, depuis plusieurs mois, un énorme travail est mené en toute discrétion : « Rosenfeld utilise ses données pour dénicher de jeunes talents prometteurs et bankables à la revente (Ben Old, Boakye…), tandis que Fahmy s’occupe de ficeler les contrats. »

Enfin, le média régional rapporte également qu’Ivan Gazidis sera présent ce samedi pour le premier match de la saison à Monaco. « Ivan Gazidis, qui a rencontré à plusieurs reprises les groupes de supporters, sera bien présent samedi à Monaco. Question d’image. L’ensemble de l’équipe dirigeante de Kilmer Sports est attendu contre Le Havre, dans une semaine, lors du premier match à domicile de la saison. » La volonté de l’ensemble du groupe est donc de marquer le coup pour ce retour à la compétition.