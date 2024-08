Le rendez-vous était particulièrement attendu. Samedi, Geoffroy-Guichard retrouvait la Ligue 1. L’ASSE n’aura pas su répondre présent malgré l’attente. Une défaite (0-2) face à un concurrent direct qui fait déjà mal à la tête. Retour sur la rencontre en chiffre.

Possession

59 % vs 41 %

Pourcentage de passes réussies

408 sur 495 (82 %) vs 262 sur 348 (75 %)

Tirs (cadrés)

5 sur 19 vs 4 sur 13

xG

1.1 vs 2.4

Stats individuelles

Ballons touchés

Yunis Abdelhamid : 87

Dylan Batubinsika : 74

Yvann Maçon : 72

Mathis Amougou : 51

Mathieu Cafaro : 48

Florian Tardieu : 45

Gautier Larsonneur : 35

Dennis Appiah : 32

Zuriko Davitashvili : 29

Marwann Nzuzi : 27

Louis Mouton : 25

Ibrahim Sissoko : 24

Ben Old : 16

Augustine Boakye : 12

Ibrahima Wadji : 8

Ayman Aiki : 3

Tirs tentés

Mathieu Cafaro : 5

Ibrahima Wadji : 3

Ibrahim Sissoko : 2

Yunis Abdelhamid : 1

Mathis Amougou : 1

Florian Tardieu : 1

Marwann Nzuzi : 1

Ben Old : 1

Augustine Boakye : 1

xG

Mathieu Cafaro : 0.3

Ibrahima Wadji : 0.2

Ibrahim Sissoko : 0.2

Yunis Abdelhamid : 0.2

Mathis Amougou : 0.1

Le Havre a appuyé sur les faiblesses des Verts

Dès la fin de la rencontre, l’entraîneur du Havre n’a pas caché sa satisfaction d’être venu l’emporter à Geoffroy-Guichard. Il a notamment expliqué avoir pointé certaines carences stéphanoises sur lesquelles ses joueurs ont appuyé : « Le plus important pour moi aujourd’hui c’était qu’ils reproduisent ce qu’ils ont travaillé cette semaine. C’est ce que mes joueurs ont fait et ça a payé. J’ai une relation avec les joueurs ou on se dit tout. On a un objectif commun. On va y aller ensemble. Ce qui est important, c’est d’avoir un objectif commun. Que les joueurs croient en le staff et vice versa. On voulait étirer les lignes et jouer dans le dos des latéraux. Ils l’ont bien fait et on est content. On voulait gêner au maximum l’adversaire. On voulait qu’ils comprennent bien le système. Mes joueurs n’avaient pas 90 min de jeu dans les pattes. On s’est adapté ».

Une tactique qui se confirme dans les chiffres avec bien moins de passes pour le HAC. Un jeu direct des normands qui a posé des problèmes à l’arrière garde stéphanoise.

L’ASSE a manqué de tout

Olivier Dall’Oglio ne s’est pas caché à l’issue de la rencontre. Il a rapidement pointé les manquements de ses joueurs : « Ce n’est pas facile. Il y a eu beaucoup de maladresse. Beaucoup de dépense d’énergie. Mais on a manqué de force. Ce n’est pas le match qu’on voulait faire. Quand on regarde les actions, il y a la frappe sur la barre de Mathieu Cafaro où il y avait la force nécessaire, mais sur les autres opportunités, on s’est approché du but, mais sans être suffisamment inquiétant. Même défensivement, on n’a pas été assez solide et tranchant. Il faut positiver. Il y a du boulot. On sait où on va. Le mercato n’est pas terminé. Mais ce groupe voulait être en L1. À eux d’y rester. »

Si l’ASSE s’est procuré de nombreuses opportunités, les Verts n’ont pas réussi à inquiéter le gardien adverse comme ils le souhaitent. Les Expected Goal en atteste. L’ASSE devra faire mieux dans les semaines à venir.