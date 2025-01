Pour cette reprise après la trêve hivernale, l'ASSE recevait Reims. L'objectif était de marquer un grand coup dans la course au maintien. Voici le résumé de cette affiche comptant pour la 12ᵉ journée d'Arkema Première Ligue.

Présent en conférence de presse d'avant match, Laurent Mortel a rappelé l'importance de cette rencontre pour débuter l'année sur une bonne dynamique :

"On a obligation de se rassurer par le jeu, on l’a fait contre Guingamp en scorant, contre le Paris SG le contenu était aussi intéressant malgré ce que peut laisser penser le score (0-3). Maintenant, il faut conforter ça contre des équipes comme Reims, un adversaire pour le maintien. Malgré l’enchaînement des matches qui arrive, il ne faut pas se tromper. Je ne veux pas penser à Marseille ou Fleury."

Première mi-temps

La première alerte ne tarde pas pour les Stéphanoises. Piégées dans le dos de leur défense, c’est la gardienne Gignoux qui doit intervenir loin de ses buts. Si elle touche le ballon en premier, elle percute la joueuse rémoise dans la continuité de son geste. Aucune faute n’est sifflée. Frayeur pour l'ASSE.

En ce début de match, les Vertes restent en place et semblent refuser de se livrer. L’AS Saint-Étienne est nettement dominée, peinant à se défaire du pressing imposé par Reims. Les Stéphanoises tentent de procéder en contre-attaque dans ces premières minutes. À noter également que le vent souffle fort au Stade Salif Keita ce mercredi.

La rencontre s’anime peu à peu, offrant un jeu débridé où les pertes de balle se multiplient. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais aucune ne parvient à se montrer suffisamment précise dans le dernier tiers du terrain. Les Rémoises, en quête de points au classement, affichent une détermination évidente.

Les minutes passent et l'ASSE commence enfin à poser son jeu. La technique des Stéphanoises se fait sentir : bien que toujours éloignées des buts adverses, elles parviennent à s’installer dans la moitié de terrain rémoise.

À la 33ᵉ minute, énorme occasion pour le Stade de Reims : une frappe lointaine vient s’écraser sur la barre transversale de la gardienne des Vertes. Dans la foulée, coup dur pour Reims, dont la gardienne, touchée au genou, est contrainte de céder sa place.

Nouveau temps fort pour Reims qui pousse avant la pause. Les Vertes reculent et ne parviennent plus à poser le pied sur le ballon.

En toute logique, les rémoises se voient récompenser et ouvrent le score par l'intermédiaire de Maïté Boucly (41ᵉ). 0-1. Score à la pause.

Seconde mi-temps

Une réaction était attendue en seconde période. L'ASSE se devait d'afficher un bien meilleur visage.

Mais les Vertes n’y sont pas ce mercredi soir. Rien ne va et elles vont même encaisser successivement un second puis un troisième but. L’addition est salée pour l’ASSE.

Elles devront faire bien mieux ce week-end en Coupe de France !