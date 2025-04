Dans un match conclu sur un spectaculaire 3-3, l'ASSE a entretenu l'espoir du maintien. Portés par une grosse ambiance à Geoffroy-Guichard, les Verts ont tout donnés sur le terrain et en tribunes, où les kops ont livré des messages percutants.

Devant plus de 33 000 supporters en fusion, l’AS Saint-Étienne a livré un véritable combat contre le Stade Brestois. Dans un match à rebondissements, les Verts ont arraché le point du nul (3-3), avec des buts signés Lucas Stassin et Irvin Cardona (x2). Menées trois fois, les stéphanois ont réussi à revenir à chaque fois.

Le match de l'ASSE a d’autant plus d’importance que dans la foulée, Le Havre s’est lourdement incliné à domicile contre Rennes (1-5). Résultat : les Verts restent à trois points de la place de barragiste, occupée par les Havrais. Seul bémol : la différence de buts, défavorable aux Stéphanois (-36 contre -30). Mais avec un calendrier difficile pour les deux équipes, tout reste possible.

Une réponse cinglante des GA92 au CUP du PSG

Les tribunes n’étaient pas en reste ce dimanche. Les GA92 ont répondu aux banderoles provocatrices du Collectif Ultras Paris (CUP), affichées lors du dernier PSG – Angers. On se souvient de ces messages : « Bientôt la relégation pour Sainté, la faute de Nasser ? » et « GA92 : Allumer les autres pour sa propre défense, c’est ça être une balance ».

Ce dimanche, la réponse n’a pas tardé. Pendant le match, les Green Angels ont déployé une banderole cinglante : « CUP : On n'écrit pas de banderoles la bouche pleine », une pique directe, à la fois ironique et symbolique, destinée à remettre les pendules à l’heure. Plus tôt dans la rencontre, un message au club avait également été affiché : « Quelle sera votre excuse aujourd’hui ? » suivi d’une litanie moqueuse sur les multiples justifications invoquées après chaque contre-performance. « Penalty injuste, abritrage, barrière de la langue, horaire des matchs, gueule de bois, mercato, conditions météréologiques, pression du public, tribunes fermées, carton rouge sévère, mise à jour de la data ? ». Le ton est donné : les ultras attendent des actes, pas des discours.

Les MF91 appellent à l’unité et annoncent la couleur pour le Derby, ASSE - OL

De leur côté, les Magic Fans 91 ont aussi fait parler la poudre. Une première banderole a salué la solidarité du « peuple vert » après les manifestations du 29 mars en soutien aux ultras : « Merci au peuple vert pour sa solidarité. Honneur aux ultras qui défendent nos libertés. Le combat ne fait que commencer ». Une manière de rappeler que la lutte pour la liberté des tribunes reste un combat central à Sainté.

Mais c’est surtout le message adressé aux joueurs pour le prochain Derby contre l’OL qui a fait monter la pression : «20 avril : un match sans égal. On veut des tueurs, soyez à la hauteur ! ». Une déclaration sans équivoque à quelques jours du choc face à l’ennemi lyonnais, dimanche à 20h45. Le Chaudron s’annonce bouillant.