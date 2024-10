Le défenseur latéral de l’ASSE, Léo Pétrot, s’est présenté en conférence de presse avant la réception d’Auxerre à Geoffroy-Guichard ce samedi à 17 heures. Interrogé sur le rôle du public stéphanois dans les performances et résultats de l’équipe, Léo Pétrot affirme que l’ambiance ne doit pas inhiber l’équipe, bien au contraire.

« Quand il y a les 2 Kops, on sent vraiment qu’on est douze sur le terrain »

Léo Pétrot (latéral de l’ASSE) : « Forcément quand il y a tous les supporters, quand il y a les deux Kops, on sent vraiment qu’on est 12 sur le terrain. On a besoin de ça aussi pour être poussé. On sait qu’ils seront toujours là et on a vraiment besoin d’eux. Et ça nous permet à nous, sur le terrain, d’avoir encore plus d’énergie. C’est sûr que ça donne beaucoup, beaucoup de force. On est très content qu’ils soient de retour. »

« Non, c’est vraiment une force. Quand on les entend chanter, quand on les entend pousser, on n’a qu’une envie, c’est de se donner encore plus sur le terrain, de continuer à attaquer ou de continuer à bien défendre, suivant le contexte du match. Donc non, c’est vraiment un plus quand on entend ce public là. Je pense qu’on est très chanceux de pouvoir jouer toutes les deux semaines à Geoffroy Guichard avec ce public. »

« Forcément, nos supporters, comme j’ai toujours dit, nous poussent. On connaît le contexte de Geoffroy-Guichard, que ce soit pour nous ou pour nos adversaires. Donc forcément, quand ils ne sont pas là, c’est toujours, j’ai pas envie de dire pénalisant, mais c’est toujours une arme en moins pour nous. Maintenant, on doit aussi savoir faire abstraction. Et même s’ils sont pas là, il faut arriver à être performant et à gagner des matchs. »

« On est tous ensemble avec le staff et la direction de l’ASSE, et on a confiance »

« Premier tournant je ne sais pas, parce qu’il y aura encore beaucoup de matchs derrière. On sait que c’est une équipe qui devrait a priori jouer comme nous le maintien, donc c’est forcément des matchs importants, en plus chez nous. On l’a bien préparé. Maintenant, il faudra tout donner samedi. »

« On sait que la Ligue 1, c’est très difficile. On le voit cette saison, on l’a vu par les années qui sont passées aussi. Comme j’ai déjà dit, on est un nouveau groupe. On est une jeune équipe aussi, avec des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Mais voilà, nous, on a peut être aussi besoin d’un peu de temps. On est en train de voir qu’on alterne le bon, le un peu mieux, le moins bon aussi. Donc c’est à nous de prendre la mesure de cette ligue 1, et vite. On le sait, on n’a pas forcément le temps, mais voilà, on travaille au quotidien dur pour ça, et on est tous ensemble avec le staff et la direction, et on a tous confiance. C’est à nous de le prouver. »