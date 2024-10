Le lancement de DAZN en France, en tant que diffuseur de la Ligue 1, est loin de répondre aux attentes. Alors que l’on espérait un redressement du paysage audiovisuel après l’échec retentissant de Mediapro, la plateforme britannique semble suivre une trajectoire tout aussi chaotique. Le football français doit s’attendre à rebattre les cartes dans deux ans…

DAZN ne compterait aujourd’hui qu’un peu plus de 100 000 abonnés. Ce chiffre, extrêmement décevant pour un diffuseur de Ligue 1, met en lumière l’échec de la stratégie adoptée pour conquérir le marché français. Pour mettre cette performance en perspective, rappelons que Mediapro, qui a dû se retirer en 2020 en raison de son incapacité à payer les droits télévisuels, avait tout de même réussi à fédérer plus de 400 000 abonnés. DAZN est donc loin derrière, malgré l’absence de concurrence sérieuse et des offres de contenus variés.

DAZN dans les pas de Mediapro ?

L’accord signé entre DAZN et la Ligue de Football Professionnel (LFP) prévoit une clause de sortie fixée à 1,5 million d’abonnés d’ici 2026. Ce seuil semble aujourd’hui hors d’atteinte, surtout au regard de la progression lente de la plateforme depuis son arrivée. Le marché français, pourtant friand de football, semble réticent à adopter ce nouveau diffuseur, sans doute en raison d’une offre qui ne parvient pas à séduire les amateurs de sport. L’autre explication se trouve également dans le fait que les tarifs dissuasifs proposés par DAZN, dès le mois d’août, ont littéralement entraîné une révolte chez le consommateur qui peine aujourd’hui, par principe, à revenir vers le diffuseur qui a pourtant proposé une promotion dernièrement.

La situation actuelle rappelle tristement l’aventure désastreuse de Mediapro. Ce dernier avait pourtant réussi à attirer des centaines de milliers d’abonnés avant de jeter l’éponge, incapable de tenir ses engagements financiers. À l’époque, cette crise avait plongé la Ligue 1 dans l’incertitude, laissant place à Canal+ et Amazon pour sauver les meubles. DAZN semble désormais marcher sur les traces de Mediapro, en accumulant les abonnés à un rythme insuffisant pour pérenniser son modèle économique.

Un avenir incertain pour la diffusion de la Ligue 1

Le fiasco DAZN pourrait avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la diffusion du championnat de France. Si l’objectif de 1,5 million d’abonnés d’ici 2026 n’est pas atteint, il est probable que DAZN se retire du marché, laissant la Ligue 1 une nouvelle fois en quête d’un diffuseur fiable. Cela serait un coup dur pour le football français, qui peine à stabiliser ses droits télévisuels depuis plusieurs années. Qui prendra alors la place de DAZN ? Canal+ ? Free ? Amazon ? Apple ? beIN Sports ? La LFP via une chaîne dédiée ? À moins qu’un nouveau diffuseur fasse son apparition d’ici-là…