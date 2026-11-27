À la veille d’affronter Villefranche en Coupe de France, l’ASSE aborde ce huitième tour avec quatre absences confirmées. Ian Cathro n’a pas signalé de nouveau forfait et peut compter sur un groupe large pour ajuster son onze. Reste maintenant à savoir si l’Écossais va « faire tourner » son effectif ce samedi.

Demain, l’ASSE va défier un club mal en point en Ligue 3. Le leader de Ligue 2 accueille Villefranche avec l’ambition de se qualifier pour les 32ᵉ de finale de la Coupe de France. Une occasion pour Ian Cathro de pouvoir mettre certains cadres au repos et d’aligner des joueurs en manque de confiance ou de temps de jeu tout en gardant un onze compétitif.

Quatre forfaits confirmés pour l’ASSE

Paul Eymard manquera la rencontre face à Villefranche tout comme Elyes Dhaoui, Lamine Sonko et Gautier Larsonneur. Ian Cathro n’a pas évoqué de nouvelle absence notable, hier devant les médias et dispose donc d’un effectif particulièrement fourni pour ce 8ᵉ tour. Le milieu formé au club espère rapidement refouler les pelouses en compétition pour offrir une cartouche supplémentaire au coach de l’ASSE.

Touché à Rumilly, il y a quinze jours, Lamine Sonko ne sera pas dans le groupe. Elyes Dhaoui se rapproche d’un retour sur les terrains de l’Étrat après sa blessure survenue il y a deux semaines. Gautier Larsonneur reste lui aussi toujours à l’écart et patiente avant de reprendre les séances.

De retour sur les terrains avec quelques minutes disputées à Reims, Tamar Svetlin cherche à enchaîner. Ce match contre Villefranche lui offre une piste concrète pour gratter du temps de jeu et retrouver des repères avec l’ASSE.

Face à un adversaire jugé plus faible, mais qu’il ne faut surtout pas négliger, Ian Cathro peut doser les efforts de ses cadres. Les joueurs en manque de minutes ont une carte à jouer dès demain pour marquer des points dans la rotation stéphanoise et montrer qu’ils seront impliqués dans le projet du club ligérien cette saison.