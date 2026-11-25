À l’occasion du 8e tour de la Coupe de France, ce samedi 28 novembre à 19 h, l’ASSE accueille un voisin en difficulté en ce début d’exercice, le FC Villefranche-Beaujolais. Englués dans les profondeurs du classement de Ligue 3, les Caladois débarquent à Geoffroy-Guichard avec l’étiquette d’outsider, mais bien décidés à tenter l’exploit.

À une centaine de kilomètres l’un de l’autre, le stade Geoffroy-Guichard et le stade Armand-Chouffet accueilleront bientôt deux adversaires régionaux. C’est donc un parfum de derby qui accompagnera cette affiche du huitième tour de la Coupe de France entre l’ASSE et Villefranche.

Un habitué du troisième échelon français qui a échoué aux portes de la Ligue 2

Fondé en 1927, le club de la capitale du Beaujolais s’est installé durablement au troisième niveau national depuis sa montée en 2018. Rêvant d’aller plus haut, les Tigres caladois ont même frôlé l’exploit d’accéder au monde professionnel à deux reprises, disputant les barrages d’accession à la Ligue 2 en 2021 face aux Chamois niortais, puis en 2022 contre Quevilly-Rouen Métropole.

Depuis ces deux montées manquées de peu, les ambitions du FCVB ont été revues à la baisse. Les dernières saisons ont été marquées par une lutte pour le maintien au troisième échelon, désormais baptisé Ligue 3. Le futur adversaire de l’ASSE peine à retrouver de la stabilité et lutte pour rester dans cette division, devenue cette saison un championnat professionnel sous l’égide de la FFF.

Une saison galère en Ligue 3 avec seulement 8 points au compteur

Cette fragilité sportive se ressent pleinement sur l’exercice actuel. Après treize journées disputées en Ligue 3, le FC Villefranche-Beaujolais traverse un début de saison difficile et occupe la 17e place avec seulement huit points récoltés. Les Rhodaniens sont juste derrière Aubagne, club où évolue notamment Jebryl Sahraoui, prêté par l’ASSE.

En difficulté sur le plan sportif, les Caladois sont actuellement dans la zone rouge, avec six points de retard sur Orléans, quatorzième, et deux sur Valenciennes, quinzième. Dans ce contexte pesant, le déplacement dans le Chaudron leur offre une parenthèse en Coupe de France, loin de la lutte pour le maintien en championnat.

Villefranche rêve d’exploit face à l’ASSE en Coupe de France

Sur la scène de la Coupe de France, le parcours récent du FCVB reste également marqué par des éliminations précoces. Les Rhodaniens n’avaient plus atteint le huitième tour depuis l’édition 2022-2023 et ne se sont plus qualifiés pour les 32es de finale depuis la saison 2018-2019.

Pour autant, la magie de l’épreuve reste intacte. Les Verts savent que cette équipe n’aura pas grand-chose à perdre samedi soir. Avec la perspective de fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard, les joueurs de Villefranche tenteront de jouer crânement leur chance pour bousculer la hiérarchie.

Déjà tombeurs d’Andrézieux-Bouthéon (3-1) lors de leur entrée en lice, les futurs adversaires de l’ASSE aimeraient ajouter un nouveau club de la Loire, et pas n’importe lequel, à leur tableau de chasse. Après avoir battu l’ABFC, Villefranche s’est qualifié face à l’AS Domarin (1-1, 3 tirs au but à 0), avant de s’imposer 3-0 contre Paray-le-Monial. L’objectif est désormais de créer l’exploit en faisant chuter le leader de Ligue 2 à Geoffroy-Guichard.