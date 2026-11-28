Opposée à Villefranche pour le 8e tour de Coupe de France, l’ASSE avait à coeur de décrocher sa qualification. La rencontre s’est jouée ce samedi soir à 19h au stade Geoffroy Guichard. Résumé du match.

XI de l’ASSE : Ndiaye – Ferreira, Nair, Lamba, Old – Bernauer, Svetlin – Jaber, Davitashvili, Ballo, El Jamali.

XI de Villefranche : Pean – Bakari, Tshibuabua, Gbouabi, Makhloufi – Fofana, Louzif, Cachbach – Diakite, Piquionne, Tade.

Dès les premières minutes, les Verts affichent leurs intentions et se montrent particulièrement entreprenants. À la suite d’une belle action collective, Jaber déborde et adresse un centre à Ballo, dont la tentative est repoussée par le gardien de Villefranche. À la 9e minute, Jaber décide de prendre sa chance à une vingtaine de mètres, mais sa frappe vient heurter le poteau. Les Stéphanois poursuivent leurs efforts et Joao Ferreira, parfaitement trouvé au second poteau sur un bon centre, voit sa reprise de volée passer à côté de la cage, alors que le portier caladois semblait battu.

Davitashvili (ASSE) allume la lumière

Les visiteurs réagissent ensuite par l’intermédiaire de l’ancien Stéphanois Marvin Tshibuabua, dont le coup de tête vient s’écraser sur la barre transversale de Mamour Ndiaye. Quelques minutes avant la pause, le numéro 10 de Villefranche fixe et élimine Nair avant d’armer une belle frappe du gauche, finalement captée par le gardien stéphanois. Mais ce sont bien les Verts qui vont trouver la faille juste avant la mi-temps. À la 43e minute, Davitashvili profite d’un joli une-deux avec Tamar Svetlin pour se présenter face au gardien et ouvrir le score avec sang-froid.

⚽️ Zuriko lance les Verts dans ce match ! #ASSEFCVB 💚 1-0 🔵

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Dans la foulée, les Stéphanois enfoncent le clou ! Sur un superbe changement d’aile d’El Jamali, Ballo est trouvé sur le côté et adresse un centre pour Davitashvili. La frappe de ce dernier est repoussée par le gardien, mais le ballon revient sur Svetlin, qui remise intelligemment en retrait pour Bernauer. Ce dernier ne se fait pas prier et déclenche une lourde frappe qui termine au fond des filets. En l’espace de quelques secondes, les Verts font le break et regagnent les vestiaires avec un avantage confortable de 2-0 !

⚽️ Maxime Bernauer permet aux Verts de doubler la mise (d’une jolie manière en plus). #ASSEFCVB 💚 2-0 🔵

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Svetlin continue son show

Au retour des vestiaires, Thierno Ballo cède sa place à Étienne Mendy. Les Verts ne tardent pas à poursuivre leur festival offensif. Trois minutes seulement après la reprise, Joao Ferreira réalise un excellent travail sur son côté et délivre un centre parfaitement ajusté pour Tamar Svetlin. Le milieu stéphanois croise sa frappe et inscrit le troisième but des siens.

⚽️ Après deux passes dé, Tamar Svetlin s’offre un petit but (et un SUUUUUU) ce soir. #ASSEFCVB 💚 3-0 🔵

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Forts de cette avance confortable, les Stéphanois continuent de maîtriser les débats. Ian Cathro en profite pour apporter du sang neuf en faisant entrer Baalal, Breum et Csongvai, qui remplacent respectivement El Jamali, Bernauer et Svetlin. Ces changements n’entament en rien la dynamique offensive des Verts. Sur un corner repoussé de la tête par la défense caladoise, Mahmoud Jaber récupère le ballon et déclenche une reprise exceptionnelle en une touche. Sa frappe vient se loger directement dans la lucarne, laissant le gardien adverse impuissant. Un véritable chef-d’œuvre qui permet aux Stéphanois de porter le score à 4-0 !

⚽️ Mahmoud Jaber claque une SUPERBE reprise pour s’offre son premier but depuis aout 2025. #ASSEFCVB 💚 4-0 🔵

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Et le spectacle ne s’arrête pas là : dans la foulée, Jakob Breum profite d’un service parfait de Joao Ferreira pour inscrire le cinquième but stéphanois. Une seconde période parfaitement maîtrisée par les hommes d’Ian Cathro, qui continuent de régaler offensivement et confirment leur large domination face à Villefranche. Une victoire nette et sans bavure, 5-0 !