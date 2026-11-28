L’ASSE affronte Villefranche dans quelques minutes et un changement de dernière minute vient modifier le onze de départ stéphanois. Alors qu’Augustine Boakye était annoncé titulaire, le Ghanéen cède finalement sa place.

À quelques instants du coup d’envoi, le onze de départ de l’AS Saint-Étienne connaît donc une modification. Nadir El Jamali débutera finalement la rencontre face à Villefranche. Une titularisation qui n’était pas prévue dans les premières compositions annoncées.

Augustine Boakye, initialement pressenti pour débuter cette rencontre, laisse ainsi sa place au jeune Stéphanois. Un changement de dernière minute qui vient rebattre les cartes dans le secteur offensif des Verts.

ASSE : El Jamali remplace Boakye dans le onze

Le staff stéphanois a donc décidé de titulariser Nadir El Jamali pour cette opposition face à Villefranche. Le joueur aura l’occasion de se montrer dès le coup d’envoi et de participer aux ambitions offensives de l’ASSE.

Pour le reste, la composition communiquée ne présente pas d’autre modification. Les Verts s’appuieront notamment sur leur secteur offensif composé de Jaber, Davitashvili, Ballo et El Jamali.

ℹ️ Changement dans le onze stéphanois : Augustine Boakye cède sa place de titulaire à Nadir El Jamali. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 28, 2026

Le onze de départ de l’ASSE face à Villefranche

Voici la composition officielle communiquée pour cette rencontre :

XI de l’ASSE : Ndiaye – Ferreira, Nair, Lamba, Old – Bernauer, Svetlin – Jaber, Davitashvili, Ballo, El Jamali.

Le changement à retenir reste donc la présence de Nadir El Jamali à la place d’Augustine Boakye. Le jeune Stéphanois aura une belle occasion de marquer des points.