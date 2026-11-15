L’ASSE se déplace à Annecy pour y affronter le GFA Rumilly-Vallières au 7e tour de la Coupe de France. Pour cette entrée en lice, les Verts devront composer avec un effectif particulièrement diminué. Treize joueurs manqueront à l’appel, entre convocations internationales et blessures.

L’heure de la Coupe de France a sonné pour l’AS Saint-Étienne. Les Stéphanois se déplacent pour affronter le GFA Rumilly-Vallières à l’occasion du 7e tour de la compétition. Une rencontre importante pour les hommes de Ian Cathro, qui souhaitent poursuivre leur parcours dans une épreuve toujours particulière. Mais pour ce rendez-vous, le staff stéphanois devra faire avec de nombreuses absences.

ASSE : un groupe de 18 joueurs pour Rumilly-Vallières

Le groupe stéphanois compte 18 éléments. Dans les buts, deux gardiens ont été retenus : Lucas Lavallée et Alexis Colombet. En défense, Tom Teillol, Chico Lamba, Julien Le Cardinal, Nathan Kasia, Ben Old et Joao Ferreira figurent dans la liste.

Au milieu de terrain, cinq joueurs pourront prétendre à une place dans le onze de départ : Nils Rised, Valentin Depalle, Jakob Breum, Mahmoud Jaber et Maxime Bernauer.

Enfin, le secteur offensif sera composé de cinq éléments. Lamine Sonko, Joshua Duffus, Thierno Ballo, Lucas Reynaud et Etienne Mendy tenteront de faire la différence face à la formation haut-savoyarde.

Ce groupe laisse notamment une place à plusieurs joueurs moins habitués aux rendez-vous de l’équipe professionnelle. La Coupe de France représente ainsi une occasion de se montrer et de marquer des points auprès du staff. Face à un adversaire évoluant à un niveau inférieur, les Stéphanois devront néanmoins répondre présents sur le terrain.

ASSE : 13 absents pour affronter Rumilly-Vallières

La composition de ce groupe s’explique avant tout par les nombreuses indisponibilités dans l’effectif stéphanois. Au total, l’ASSE doit composer avec 13 absences pour ce déplacement en Coupe de France.

Dix joueurs sont concernés par les rassemblements internationaux. Il s’agit de Csongvai, Davitashvili, Pedro, Nair, Paalberg, Baalal, El Jamali, Boakye, Ndiaye et Cardona. Des absences qui touchent plusieurs secteurs de jeu et réduisent considérablement les possibilités du staff.

À cette liste s’ajoutent trois joueurs blessés. Paul Eymard, Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin ne pourront pas prendre part à cette rencontre.

Une qualification à aller chercher malgré les absences

L’ASSE abordera cette entrée en lice avec un effectif remanié. Plusieurs joueurs auront donc une belle opportunité de se mettre en évidence.

La Coupe de France réserve régulièrement des surprises comme le montre les 5 clubs de Ligue 2 déjà éliminés ce samedi. Les Verts devront éviter tout excès de confiance face à une formation de Rumilly-Vallières qui aura à cœur de réaliser un exploit devant son public.