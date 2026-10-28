Le GFA Rumilly Vallières sera le prochain adversaire de l’ASSE en Coupe de France. Pensionnaire du National 1, le club haut-savoyard possède déjà une belle histoire dans la compétition, marquée par une demi-finale en 2021 face à Monaco. Retour sur un adversaire que les Verts devront prendre très au sérieux.

L’ASSE va donc débuter sa Coupe de France face au GFA Rumilly Vallières. Un nom qui rappelle forcément de bons souvenirs aux amateurs de football français. En 2021, le club haut-savoyard avait créé l’exploit en atteignant le dernier carré de la compétition. Cinq ans plus tard, le GFA a changé de dimension. Le club évolue désormais en National 1, l’ex-National 2, et réalise un début de saison particulièrement offensif.

GFA Rumilly Vallières : une histoire récente mais déjà riche

Le GFA Rumilly Vallières est un club relativement jeune. Son histoire débute durant la saison 2016-2017, lorsque quatre clubs du pays de l’Albanais, Marcellaz, Marigny, Rumilly et Vallières, décident de rapprocher leurs structures. L’objectif est alors de proposer de meilleures conditions de pratique aux jeunes du secteur.

C’est dans ce contexte que naît le GFA 74, avec un regroupement des catégories U13 à U19. La structure évolue ensuite rapidement. En 2018-2019, Rumilly et Vallières fusionnent totalement sous le nom de GFA. L’équipe fanion évolue alors en National 3.

La progression est rapide. En 2019-2020, le club décroche la montée en National 2. Mais c’est surtout la saison suivante qui va faire entrer le GFA dans une autre dimension.

En 2021, alors pensionnaire de National 2, Rumilly Vallières réalise un parcours exceptionnel en Coupe de France. Après avoir éliminé notamment Annecy, Le Puy et Toulouse, le club atteint les demi-finales. Il retrouve alors l’AS Monaco au Parc des Sports d’Annecy.

GFA Rumilly Vallières : l’épopée en Coupe de France

Le 13 mai 2021, les Haut-Savoyards vont même faire trembler Monaco. Alexi Peuget ouvre le score à la 20e minute et permet au GFA de rêver pendant quelques minutes. L’AS Monaco finit toutefois par renverser la rencontre et s’impose finalement 5-1.

Cette demi-finale reste évidemment le plus grand moment de l’histoire du club. Le GFA avait alors atteint le dernier carré en étant un club de quatrième division. Une performance qui avait fait de Rumilly Vallières le petit poucet de cette édition de la Coupe de France.

Après cette épopée, le club connaît une période plus compliquée. Il est relégué en National 3 à l’issue de la saison 2021-2022. Mais Rumilly Vallières ne tarde pas à rebondir. En 2023-2024, le club termine premier de son groupe de National 3 et retrouve le National 2.

Depuis la réforme des appellations, le championnat est devenu le National 1, l’ancien National 2. Et le GFA y montre déjà de belles qualités.

GFA Rumilly Vallières : une équipe à prendre au sérieux

Après sept journées de championnat, Rumilly Vallières possède 12 points et occupe la cinquième place du groupe C. Le Nîmes Olympique est en tête avec 16 points. Le GFA reste donc à portée du haut de tableau. Surtout, il possède déjà la meilleure attaque du championnat avec 22 buts inscrits en sept rencontres.

La dynamique offensive est impressionnante. Lors de la septième journée, les Haut-Savoyards sont allés s’imposer 7-4 sur la pelouse de Châteauroux après avoir pourtant été menés 2-0 dès la huitième minute. Une nouvelle preuve du caractère de cette équipe.

En Coupe de France, le GFA a également fait le travail sans trembler lors des premiers tours. Au quatrième tour, les joueurs de Cédric Rullier ont largement dominé l’US Mont-Blanc Passy, pensionnaire de Départemental 2, sur le score de 7-0.

Au tour suivant, ils ont éliminé le FC Ménival, en Régional 2, 2-0. Enfin, au sixième tour, le GFA a dû patienter jusqu’aux tirs au but pour sortir le FC Foron, pensionnaire de Régional 1. Score final : 0-0, puis 3-1 lors de la séance. Le gardien Valentin Baume a notamment stoppé trois tentatives adverses.

L’ASSE est donc prévenue. Derrière le nom d’un club amateur se cache une formation qui connaît déjà les grandes émotions de la Coupe de France. Le GFA Rumilly Vallières possède une expérience récente du haut niveau amateur, une attaque particulièrement efficace et un souvenir encore très fort de son parcours jusqu’en demi-finale en 2021. Les Verts devront donc éviter le piège dès leur entrée en lice.