L’ASSE se rend à Annecy ce dimanche après-midi. Les Verts lancent leur aventure en Coupe de France, sur la pelouse de la préfecture de Haute-Savoie. Voici le onze que devrait choisir Ian Cathro pour cette rencontre face au club du GFA Rumilly Vallières (National).

Leaders de leur championnat, les Verts arrivent en Haute-Savoie en position naturelle du favori avant la rencontre. Deux divisions au-dessus de leurs adversaires, la logique voudrait que l’ASSE se qualifie ce dimanche après-midi.

Seulement, le football offre souvent des vérités différentes d’une certaine logique. Le déplacement face à Rumilly offre une opposition périlleuse pour le club ligérien face à une équipe de quatrième division en pleine bourre. Sur quatre succès de suite, les joueurs de National espèrent booster leur confiance en s’offrant l’équipe qui occupe la tête de la Ligue 2 depuis début août.

La trêve décime l’effectif de l’ASSE

Après sa victoire face à Laval (2-0), l’ASSE retrouve la Coupe de France ce week-end avec un déplacement à Annecy pour défier Rumilly Vallières. Pour cette entrée en lice, Ian Cathro devra toutefois composer avec un effectif largement amoindri.

Plusieurs joueurs sont déjà indisponibles, à commencer par Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin, toujours blessés. Paul Eymard poursuit quant à lui sa reprise après son opération. Elyes Dhaoui s’ajoute également à la liste des absents après avoir été touché à l’entraînement jeudi.

Les convocations internationales viennent encore compliquer la tâche du technicien écossais. Mamour Ndiaye, Kévin Pedro, Sohaib Naïr et Augustine Boakye ont rejoint leurs sélections, tout comme Zuriko Davitashvili, Áron Csongvai et Irvin Cardona. Au milieu, Nadir El Jamali et Marten-Chris Paalberg sont également retenus avec leurs équipes nationales.

Un contexte qui pourrait offrir du temps de jeu à plusieurs joueurs moins utilisés.

Un nouveau gardien et une ligne défensive peu changée

Blessé, Gautier Larsonneur est loin d’être apte à un retour à la compétition. Son remplaçant, Mamour Ndiaye est lui convoqué par Patrick Viera en sélection. L’ASSE s’apprête donc à lancer un troisième gardien cette saison. Arrivé cet été, Lucas Lavallée va connaître sa première sous le maillot ligérien ce dimanche.

Le jeune portier devrait voir une ligne défensive composée de trois joueurs qui ont débuté face à Laval, la semaine dernière. Joao Ferreira devrait démarrer à droite. Dans l’axe, Julien Le Cardinal devrait être le capitaine des Verts et être accompagné de Chico Lamba.

Le défenseur portugais devrait connaître sa première titularisation sous les ordres d’Ian Cathro avec l’ASSE. En l’absence de Pédro et Naïr, l’ancien d’Arouca va pouvoir engranger du temps de jeu après plusieurs blessures. Enfin, Ben Old, non retenu par sa sélection, est à disposition et devrait débuter à gauche.

Première titularisation depuis Janvier pour Jaber avec l’ASSE

Le milieu aussi est quelque peu décimé. Si Maxime Bernauer est présent, son camarade, Aron Csongvai est lui en Hongrie avec ses partenaires de sélection. L’ancien défenseur de Zagreb devrait donc être associé à Mahmoud Jaber au milieu. L’ancien d’Haïfa n’a plus débuté depuis le 24 janvier dernier avec l’ASSE. De retour en forme, il espère retrouver une place plus importante au cœur du jeu stéphanois.

Jakob Breum est lui aussi resté dans le Forez durant cette trêve. Le Danois devrait débuter en tant que meneur de jeu de l’équipe ligérienne ce dimanche. Il devrait être associé à Thierno Ballo. Habitué à Augustine Boakye, l’ancien de Go Ahead Eagles devrait évoluer avec un autre joueur venu de Wolfsberger pour animer l’attaque des Verts. L’Autrichien, qui évolue un cran plus haut en championnat, devrait redescendre pour ce match de coupe.

Opportunité en or pour Duffus

Les solutions sont aussi limitées pour Ian Cathro en attaque. Irvin Cardona, co-meilleur buteur de l’ASSE est en sélection. Zuriko Davitashvili, meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée, mais décevant depuis août, est lui aussi convoqué avec son pays. Thierno Ballo sera certainement plus bas dans l’animation offensive du jour. Cela devrait donc être l’heure de Joshua Duffus. L’ancien de Brighton attendait de débuter une rencontre depuis l’arrivée de l’Écossais.

Le joueur anglais devrait évoluer aux côtés de Lamine Sonko. Lui qui enchaîne les buts en réserve ces dernières semaines espère taper dans l’œil du staff professionnel pour relancer la concurrence dans une attaque stéphanoise qui va moins bien. Avec quatre buts en autant de rencontres, l’ASSE est bien moins flamboyante qu’en début de saison. Lamine Sonko le sait, une bonne prestation pourrait lui ouvrir les portes des pelouses de Ligue 2.

Ian Cathro doit composer avec une liste d’absences conséquentes à cause de la trêve internationale. Pour autant, c’est avec une équipe plus que compétitive que l’Écossais aborde cette entrée en lice qui n’aura rien d’une formalité en Haute-Savoie.