À l’approche de la fermeture du mercato, l’ASSE est confrontée à une situation délicate concernant Mathis Amougou, l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Le Bayer Leverkusen a récemment soumis une offre de 10 millions d’euros pour s’attacher les services du prodige stéphanois. Ce dossier représente un véritable test pour le projet Kilmer Sport, qui a pris les rênes du club en juin dernier avec des ambitions à long terme.

Le Bayer Leverkusen a récemment proposé 10 millions d’euros pour recruter Mathis Amougou, le jeune talent de l’AS Saint-Étienne. Cette offre confirme l’intérêt des Allemands, qui suivent la progression du joueur depuis plusieurs semaines. Cependant, bien qu’une option de prêt ait été envisagée durant l’été, l’ASSE ne semble pas disposée à se séparer de son joyau, surtout pour un montant jugé insuffisant.

Amougou est considéré comme central dans le projet du club, une position renforcée par le fait que le joueur souhaite lui-même rester à Saint-Étienne. Confiant en son rôle dans l’équipe, notamment avec les opportunités qui lui sont offertes en ce début de saison, il envisage de poursuivre son aventure en Vert selon nos informations, comme nous vous l’avons indiqué ce matin.

Gros coup de pression de Leverkusen pour Amougou !

Pour l’instant, un départ de Mathis Amougou n’est donc pas à l’ordre du jour, à moins d’un retournement de situation. Le joueur et le club sont sur la même longueur d’onde, et des discussions pour une prolongation de contrat devraient bientôt s’ouvrir. Toutefois, d’autres clubs pourraient entrer en lice, et une offre plus conséquente pourrait éventuellement changer la donne.

Foot Mercato annonce ce soir que selon des sources fiables, le club allemand a récemment intensifié ses démarches pour s’attacher les services du jeune international français U19, qui a récemment été finaliste de l’Euro face à l’Espagne. Ainsi, Leverkusen a augmenté son offre de 10 millions et en propose désormais 13 selon Santi Aouna, le journaliste de Foot Mercato ! Une proposition qui met la pression sur les décideurs du club. Pour l’instant, il reste à voir si les Verts accepteront cette offre alléchante. En effet, Mathis Amougou semble faire partie intégrante des plans de l’entraîneur Olivier Dall’Oglio, qui l’a titularisé lors des deux premières journées de Ligue 1, notamment contre Monaco et Le Havre.

La décision des dirigeants de l’ASSE sera donc cruciale, puisqu’elle déterminera si le club choisira de capitaliser sur cette opportunité financière ou de conserver un joueur prometteur qui pourrait s’avérer essentiel pour la suite de la saison.