À l’occasion de la finale du Tournoi des 7 Collines, l’ASSE a dévoilé ses trois maillots pour la saison à venir. Quelques semaines plus tard, le club a décidé de dévoiler son maillot Third. Ce dernier est toujours très attendu par les supporters qui vont enfin pouvoir faire leur choix.

L’ASSE dévoile son maillot Third

La saison passée, le troisième maillot de l’ASSE a connu un véritable succès.

Brice Mazenod, (ASSE) : « C’est vrai qu’on est un peu dans une saison exceptionnelle puisque le maillot third fait partie des meilleures ventes aujourd’hui.

Si je te donne une répartition en gros, on est à 40 % de maillots domicile, 40 % de maillots third et le reste est séparé entre le maillot extérieur et le maillot de gardien. C’est quand même une année exceptionnelle parce que normalement le maillot domicile dépasse largement les 50 % de ventes de maillot sur une saison.

Cette année, le maillot third a conquis un public assez large qui fait qu’il est quasiment à égalité avec le maillot domicile. Mais on retrouve tout de même les codes… «

Il y a quelques jours, nous vous montrions les premiers clichés du maillot de cette saison. Cette fois, il est teinté de doré. Sur ses canaux de diffusion, l’ASSE vient officiellement de dévoiler ses nouvelles tuniques.

» Après avoir dévoilé les maillots domicile, extérieur et gardien, honorant respectivement les sept collines, les armoiries et les couleurs du blason de la ville, l’AS Saint-Étienne et son équipementier hummel sont fiers de présenter le nouveau maillot third que les Verts arboreront lors de la saison 2024-2025. Pour la première fois dans l’histoire du club, celui-ci est à dominante or avec des détails noirs, incarnant une certaine élégance.

Arborant sur les flancs et les épaules un motif représentant plusieurs bâtiments emblématiques de Saint-Étienne, comme l’Hôtel de Ville, la Cathédrale Saint-Charles, le Chevalement de la mine, le Zénith ou encore le stade Geoffroy-Guichard et les terrils, ce troisième maillot est une nouvelle preuve d’appartenance forte pour les Stéphanois. C’est d’ailleurs cet adjectif, « Stéphanois » qui, floqué dans la nuque, vient compléter ce maillot qui porte le logo enrichi du club avec des représentations des branches de chêne et de laurier.

Ce maillot avec un col polo à pression forme, avec un short et des chaussettes noirs aux détails or, la tenue complète. Tout comme les maillots domicile, extérieur et gardien, chaque maillot third est fabriqué à partir de la technologie ECO8, utilisant un polyester très performant issu de huit bouteilles en plastique recyclées. »