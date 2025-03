La disparition des groupes de supporters historiques de l'AS Saint-Étienne continue de faire réagir. Alors que les autorités justifient ces décisions par des incidents répétés, de nombreuses voix s’élèvent pour défendre l’identité du Chaudron. Hier, sur Ici St-Etienne Loire, Laurent Wauquiez a pris position contre cette mesure, soulignant l'importance des supporters dans la vie du club.

La dissolution des Magic Fans et des Green Angels, souhaitée par les autorités en raison de divers débordements, continue d'agiter et de faire réagir. Ces groupes, piliers de l’animation du stade Geoffroy-Guichard depuis plusieurs décennies, représentent bien plus qu’une simple association de supporters. Ils incarnent l’âme du club, sa ferveur et son histoire.

Leur disparition laisserait un vide dans les tribunes, tuant l’ambiance du stade et ce qui fait l'identité de l'ASSE. Si certains comprennent la volonté des autorités de sanctionner des comportements jugés dangereux, d’autres estiment que cette décision pénalise l’ensemble des fans et affaiblit l’identité du club. Depuis plusieurs mois, la colère gronde parmi les supporters, qui dénoncent une répression excessive et ont dernièrement coupé le dialogue avec les autorités.

Laurent Wauquiez prend position

Ce jeudi à Feurs, Laurent Wauquiez, candidat à la présidence des Républicains (notamment face à Bruno Retailleau, instigateur de cette dissolution), a pris la parole sur ce sujet sensible. Interpellé sur la dissolution des groupes ultras stéphanois, il a exprimé son désaccord avec la politique actuelle, appelant au respect de l’âme du Chaudron :

"Il n'y a pas que Timothée Chalamet qui est fan des Verts. Le projet de dissolution des groupes ultras stéphanois ? Je ne suis pas sûr que ce soient les meilleures décisions qui sont en train d'être prises. Moi, j'aime le Chaudron comme il est. Je l'aime avec ses supporters. J'aime la vie du club comme il est. C'est le foot, parfois avec ses excès, parfois ses moments d'enthousiasme, parfois ses moments de passion. J'aime les Verts comme ils sont. Les Verts, il faut les faire vivre ; notre club, il faut le supporter. Je ne pense pas que ce soit ce dont ils ont besoin."

Le président de région vient s'ajouter à la longue liste des politiques ayant témoigné contre cette dissolution programmée. Reste à savoir si ces voix auront du poids. Pour rappel, les groupes de supporters stéphanois feront entendre la leur ce samedi avant la rencontre face au PSG.