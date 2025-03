Pendant que la trêve internationale bat son plein, et alors que le sort de la rencontre entre Montpellier et Saint-Étienne reste suspendu à la décision de la commission de discipline de la LFP qui sera rendue le 2 avril, les Verts se tournent vers le sprint final de la saison. Et pour ajouter de l'incertitude à l'incertitude, le coach de l'ASSE Eirik Horneland va devoir composer avec une menace importante qui plane sur son effectif.

L'heure est à la mobilisation générale alors que se profile le sprint final de la saison 24/25 de Ligue 1 et que la course au maintien est particulièrement haletante. Mais la mobilisation générale ne sera pas totale dans l'immédiat pour l'ASSE entre blessures (Boakye, Moueffek) et suspension (Bernauer).

Offensivement, Ibrahima Wadji a fait son retour dans le groupe face à Montpellier, mais sur les ailes, le groupe est plutôt réduit avec seulement Boakye Cardona Davitashvili et le retour attendu de Old. Le premier est annoncé absent pour plus d'un mois, tandis que le dernier est sur le chemin du retour et devrait reprendre progressivement la compétition.

Un joueur prochainement suspendu en plus de Bernauer ?

Il ne reste donc que deux joueurs "fiables" physiquement sur qui compter dans l'immédiat. Mais nouveau problème. L'un des deux est sous la menace d'une suspension en cas de nouvel avertissement. Il s'agit d'Irvin Cardona, déjà sanctionné face à Nice et au Havre. Dès lors et comme le stipule le règlement de la LFP, l'attaquant stéphanois ne doit pas récolter de carton jaune lors des 7 prochaines rencontres (ou 8 si MHSC - ASSE est donné à rejouer), sous peine d'être suspendu un match.

Ainsi, si Irvin Cardona est averti face au Paris Saint-Germain lors de la prochaine journée de championnat, il sera automatiquement suspendu pour la réception de Brest le 13 avril à 15 h dans le cadre de la 29ᵉ journée.

Quelques rangs plus bas sur le terrain, Maxime Bernauer a été sanctionné par la LFP d'une suspension d'un match ferme + un avec sursis. Il purgera la première partie de sa peine face au Paris-Saint-Germain et devra se tenir à carreau jusqu'à la fin de la saison, sans prendre d'avertissement sous peine d'être à nouveau suspendu un match.