Des supporters du LOSC ont été pris pour cible par des individus qui auraient été identifiés comme étant des fans de l’AS Saint-Étienne, à la sortie du Stade Geoffroy-Guichard, vendredi, après la défaite de leur équipe (1-0). Un dépôt de plainte collectif a été engagé en raison des dégâts matériels constatés.

Les Verts ont remporté leur première victoire de la saison ce vendredi face à Lille (1-0). Une victoire qui a ravi tout le Peuple Vert. En face, Lille qui avait rapporté les trois points de Reims il y a un mois, n’aura pas connu la même fortune dans le Chaudron. Ce deuxième déplacement de la saison pour les supporters lillois aura rassemblé de nombreux fans Nordistes. Deux cents d’entre eux étaient présents en tribunes. Toutefois, la fin de soirée ne s’est pas exactement déroulée comme prévu.

Après la rencontre, les supporters lillois attendaient dans leurs véhicules le feu vert pour quitter le stade. Escorté par des forces de l’ordre jugées en nombre insuffisant, le convoi d’une quarantaine de voitures a pris la direction de la sortie de la ville. Cependant, à peine engagés sur un boulevard, ils ont été arrêtés par une embuscade.

De la casse matérielle, pas de blessé chez les supporters Lillois

Selon plusieurs témoins, entre 30 et 50 individus, certains portant des tenues aux couleurs de St-Etienne et munis de battes de baseball, ont surgi, attaquant les véhicules. Un supporter lillois, interrogé par Le Petit Lillois, raconte : « J’ai vu arriver des individus avec une table en fer. J’ai essayé d’accélérer, mais c’était encore pire pour ceux à l’avant. » Des tables et chaises d’un café proche ont été utilisées comme projectiles contre les voitures. Heureusement, les agresseurs n’ont ciblé que les carrosseries. Pour certains, les dégâts étaient considérables : « Rétroviseur arraché, carrosserie enfoncée, pare-brise fracassé », témoigne l’un des supporters.

Les forces de l’ordre sont finalement intervenues pour disperser les assaillants, mais les dégâts étaient déjà faits. Si aucun blessé n’est à déplorer, le traumatisme demeure pour les victimes qui doivent désormais gérer les frais de réparation, estimés entre 500 et 1000 euros par individu en fonction du montant de leur franchise.

Le LOSC a lancé une plainte collective, à laquelle se joignent de plus en plus de témoignages. Un suspect a déjà été interpellé en lien avec ces événements. En l’état, il est bien difficile d’identifier les auteurs et la réalité de leur appartenance à un groupe de supporters stéphanois. La plus grande précaution quant à cet évènement reste de rigueur.