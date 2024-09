L’ASSE s’est enlevée une pression en l’emportant face à Lille vendredi. Une victoire &-0 qui permet aux Verts de quitter la place de lanterne rouge. Les Verts se tournent à présent vers Nice qu’ils iront affronter vendredi soir. Olivier Dall’Oglio a eu une bonne nouvelle ce matin et récupère une arme offensive.

L’ASSE souffle

Après un début de saison raté, les Verts sont enfin parvenus à glaner leurs premiers points. Une victoire très précieuse pour l’ASSE. Olivier Dall’Oglio a pu compter sur ses deux nouvelles recrues. Pierre Ekwah et Lucas Stassin ont pu gouter au Chaudron pour la première fois. L’entraîneur des Verts a également pu s’appuyer sur un duo d’ailiers bien en jambes. Zuriko Davitashvili et Mathieu Cafaro se sont montrés décisifs. Pour autant, ODO n’avaient que peu de cartouches sur le banc. Si Ben Old et Ibrahim Sissoko ont pu apporter du sang frais, les Verts ont dû composer avec l’absence de plusieurs joueurs blessés. C’est notamment le cas d’Augustine Boakye.

Boakye en avance ?

Olivier Dall’Oglio attendait le Ghanéen pour la réception d’Auxerre. Il expliquait jeudi en conférence de presse : « Augustine Boakye a ressenti une douleur musculaire au niveau du mollet. Ça va beaucoup mieux, mais ce n’est pas réglé. Sur ce match-là, il ne sera malheureusement pas là. On l’a eu perdu la veille de match de Brest. Il a ressenti une douleur assez vive. Ça a l’air d’aller mieux. J’ai espoir de le récupérer sous une dizaine de jours. »

À en croire les images de l’entraînement, le milieu offensif est déjà de retour à l’entraînement collectif. Une bonne nouvelle pour l’ASSE qui déplore déjà une infirmerie bien pleine. Yvann Maçon, Thomas Monconduit et Ibrahima Wadji restent absents pour l’heure. Si l’arrivée d’un joker reste une option pour remplacer le latéral droit, c’est bien Dennis Appiah qui assure l’intérim pour l’heure.