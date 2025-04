L’ASSE n’a pas réussi à s’imposer lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Brest. Les Verts ont su revenir trois fois au score pour éviter la défaite. Les Stéphanois s’apprêtent désormais à enchaîner un second match consécutif dans le Chaudron. Ce dimanche, c’est le match le plus attendu de la saison qui aura lieu. Retour sur le dernier derby à Geoffroy-Guichard.

Saint-Étienne reçoit Lyon ce dimanche soir à 20h45 pour le compte de la 30ᵉ journée de Ligue 1. Les Stéphanois ne sont pas favoris mais veulent créer la surprise dans un match qu’aucun supporter n’acceptera de perdre.

L’ASSE en quête de victoire

Après huit journées de championnat, l’ASSE n’a toujours pas remporté la moindre rencontre en Ligue 1. Le début de saison 2021-2022 est raté, et le derby est vu comme l’occasion de se rattraper.

Les Lyonnais, de leur côté, veulent retrouver la Ligue des Champions après une 4ᵉ place la saison précédente. L’OL est actuellement 7ᵉ de Ligue 1 et veut profiter de la défaite de l’OM à Lille pour revenir à un point des Phocéens.

Lyon prend l’avantage dans le derby

Saint-Étienne démarre fort avec une énorme occasion d’ouvrir la marque. La frappe de Nordin est repoussée par Lopes. Wahbi Khazri voit alors la cage grande ouverte, mais envoie sa tête sur le poteau. Lyon réagit avec Paqueta, qui ne parvient pas à marquer en deux temps.

Les Verts pensent ensuite ouvrir le score : Khazri ne manque pas le but cette fois-ci. Mais le Tunisien était légèrement hors-jeu sur le centre de Boudebouz. Étienne Green se montre ensuite impérial devant Aouar. Le joueur formé à l’OL va avoir une nouvelle opportunité… qu’il va convertir. À la 42ᵉ minute, Lyon prend l’avantage.

L’OL est lancé et pense inscrire un second but avant la mi-temps. Xherdan Shaqiri croit doubler la mise, mais son but est refusé par la VAR pour un léger hors-jeu de Paqueta au départ de l’action.

L’ASSE en supériorité numérique

En seconde période, les Verts vont pousser pour égaliser. Le centre de Mahdi Camara est parfait pour Khazri, mais le Tunisien croise trop sa tête et manque le cadre. L’ASSE touche ensuite la barre sur une tentative de corner rentrant.

À un peu plus d’un quart d’heure de la fin, l’ASSE part en contre-attaque. Bouanga est lancé dans la profondeur et tente de lober Lopes, sorti loin de sa surface. Le portier lyonnais touche le ballon de la main, mais l’action continue sans conséquence. François Letexier est alors appelé par la VAR et sort un carton rouge à l’encontre du Portugais. Cette expulsion est célébrée comme un but par le Chaudron, qui en profite pour afficher son hostilité envers Anthony Lopes.

Saint-Étienne ne lâche rien dans ce derby

Sur le coup franc, Boudebouz lance Camara, le capitaine stéphanois centre pour Lucas Gourna. La reprise du joueur formé au club s’écrase sur la barre de Pollersbeck. L’ASSE pousse jusqu’au bout. Alors que Lyon se dirige vers un succès, Mahdi Camara trouve la tête de Krasso. La tentative de l’ancien d’Épinal est déviée en corner par Denayer. Il y aura une dernière opportunité pour l’ASSE.

Alors que la situation paraît anodine et qu’aucun Stéphanois ne réclame quoi que ce soit, François Letexier est à nouveau appelé par la VAR. La tête de Jean-Philippe Krasso a été déviée par le bras de Denayer : l’ASSE obtient un penalty !

Nous sommes au bout du temps additionnel. Wahbi Khazri a la balle de l’égalisation au bout du pied. L’international tunisien ne tremble pas et envoie son ballon au ras du poteau de Pollersbeck. Saint-Étienne arrache un point mérité dans ce derby.

L’ASSE est récompensée de ses efforts pour éviter une défaite dans ce derby. Les Verts restent cependant derniers de Ligue 1 avec quatre points au compteur.