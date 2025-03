L'international géorgien de l'AS Saint-Étienne, Zuriko Davitashvili, a été retenu par Willy Sagnol pour disputer une double-confrontation capitale face à l'Arménie. Objectif : assurer le maintien de la Géorgie en Ligue B de la Ligue des Nations.

Zuriko Davitashvili, milieu offensif de l'ASSE, va vivre un moment clé de sa saison. L'international géorgien fait partie des 25 joueurs convoqués par Willy Sagnol pour disputer les barrages de la Ligue des Nations face à l'Arménie. Une double confrontation qui débutera le jeudi 20 mars à Erevan (18h) et se poursuivra le dimanche 23 mars à Tbilissi (15h).

La Géorgie, actuellement en position délicate dans son groupe, joue gros. Une relégation en Ligue C serait un coup dur pour une sélection qui ambitionne de se rapprocher du plus haut niveau européen. Davitashvili, en bonne forme avec les Verts, pourrait être un atout de taille pour aider son pays à atteindre son objectif.

Un rôle clé pour Davitashvili

Depuis son arrivée à Saint-Étienne, Davitashvili s'est imposé comme un élément important du collectif stéphanois. Sa technique et sa capacité à dynamiser l'attaque en font un joueur redouté. Avec la Géorgie, il pourrait occuper un rôle similaire, apportant sa créativité et sa percussion pour faire plier la défense arménienne.

Le sélectionneur Willy Sagnol mise beaucoup sur son groupe pour éviter une descente qui ralentirait les progrès de la sélection géorgienne. Ce duel face à l'Arménie est donc bien plus qu'un simple barrage : il représente une opportunité pour des joueurs comme Davitashvili de montrer leur valeur sur la scène internationale.

Résumé du match aller

La Géorgie s’est imposée brillamment sur la pelouse de l’Arménie (3-0), grâce notamment à un doublé de Georges Mikautadze (37’, 59’) et un but de Giorgi Kochorashvili (32’). Les hommes de Willy Sagnol ont maîtrisé leur sujet tout au long de la rencontre, dominant dans l’intensité et l’efficacité. Côté géorgien, le stéphanois Zuriko Davitashvili titularisé s’est montré particulièrement actif sur son aile. S’il a souvent fait parler sa vitesse et son explosivité, il s’est néanmoins révélé assez brouillon balle au pied, manquant parfois de précision dans le dernier geste. Une prestation globalement encourageante, mais perfectible pour l’ailier des Verts.