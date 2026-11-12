La trêve internationale bat son plein pour les Stéphanois. Ce jeudi, Nadir El Jamali a porté le brassard avec les U20 de l’équipe de France, tandis qu’Irvin Cardona est entré en jeu avec Malte. Mamour Ndiaye, lui, est dans le groupe du Sénégal, en éliminatoires de la CAN.

Huit Verts ont rejoint leur sélection pendant cette trêve de novembre. Plusieurs d’entre eux manqueront le 7e tour de Coupe de France, dimanche face à Rumilly-Vallières. Premier bilan au terme d’une journée chargée.

El Jamali capitaine, mais battu par le Danemark

C’est la belle information de la journée côté stéphanois. Nadir El Jamali était titulaire avec l’équipe de France U20 de Bernard Diomède, et il portait le brassard de capitaine.

Les Bleuets se sont pourtant inclinés face au Danemark à Clairefontaine (0-1). Le seul but est tombé dès la 9e minute, sur une perte de balle dans le camp français. Le milieu offensif a été remplacé à l’entame du dernier quart d’heure.

Ce brassard confirme la place prise par le joueur formé à L’Étrat dans cette génération. Il revient pourtant d’une blessure au genou. La sélection, elle, cherche toujours sa première victoire de la saison, après trois revers en septembre. Revanche dimanche à 14h, au même endroit et contre le même adversaire.

Cardona ménagé, Malte accroché par l’Eswatini

Avec Malte, Irvin Cardona a débuté sur le banc pour ce match amical face à l’Eswatini. L’attaquant des Verts est entré à la 62e minute, en même temps que l’ancien Rémois Teddy Teuma. La rencontre s’est achevée sur un match nul (1-1).

Ce temps de jeu limité s’explique par le rendez-vous de lundi. Leader de son groupe de Ligue des nations, Malte se déplace à Gibraltar à 20h45. Après le nul de l’aller, la sélection d’Emilio De Leo doit au moins faire aussi bien pour assurer la première place. Cardona devrait y retrouver une place de titulaire.

Mamour Ndiaye sur le banc du Sénégal

À Dakar, Mamour Ndiaye figurait parmi les remplaçants du Sénégal face au Soudan, en éliminatoires de la CAN 2027. Patrick Vieira a confié les cages à Yehvann Diouf.

Les hommes de Vieira se sont facilement imposés face au Soudan (4-1). Parmi les buteurs figurent Boulaye Dia et Ibrahim Mbaye, tous deux passés par le championnat de France.

L’enjeu était réel pour les Lions de la Teranga. Avant cette rencontre, ils étaient deuxièmes du groupe J avec quatre points, derrière le Mozambique à la différence de buts. Sénégalais et Soudanais se retrouvent lundi.

Pour Ndiaye, chaque convocation compte. Il est en sélection A depuis septembre, mais il n’a pas encore honoré sa première cape.