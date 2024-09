Ce dimanche à 17h, l’ASSE se déplace à Nantes. Un match très attendu dans les deux camps. Alors que les supporters stéphanois espèrent voir leur équipe plus conquérante après la défaite 8-0 à Nice la semaine passée, les nantais souhaitent que leurs équipes retrouvent le chemin du succès. De nombreux joueurs seront absents dans les rangs stéphanois, du côté de Nantes cela semble aussi être le cas.

ASSE : Un groupe réduit pour Olivier Dall’Oglio

Présent en conférence de presse ce vendredi midi, Olivier Dall’Oglio a fait un point sur son effectif. « On est sur la continuité concernant les blessés : Yvann Maçon, Ibrahima Wadji, Anthony Briançon et Thomas Monconduit. La semaine d’Augustine Boakye s’est bien passée. Concernant Pierre Cornud, touché à l’ischio, ça prendra plusieurs semaines. » C’est donc avec un effectif amoindri qu’Olivier Dall’Oglio devra composer.

Plusieurs absents du côté de Nantes

Mais, ce n’est pas le seul entraîneur à être dans ce cas-là. En effet, le coach Nantais Antoine Kombouaré devra lui aussi changer de composition après avoir aligné deux fois de suite la même. Absents depuis plusieurs semaines, Fabien Centonze (genou) et Herba Guirassy (cheville) ne feront pas leur retour. Si l’entraîneur du FC Nantes a déjà réussi à compenser en partie ces absences lors des premiers matchs, il devra aussi composer sans Tino Kadewere et Jean-Kévin Duverne respectivement touchés au mollet droit et à l’ischio-jambier droit.

Dans les colonnes d’Ouest-France, Antoine Kombouare précise. » Ils se sont blessés à l’entraînement cette semaine. Ils vont manquer le match face à Saint-Etienne » L’Equipe précise : « On ne connaît pas encore la durée de leur indisponibilité, c’est léger mais c’est sûr qu’ils sont forfaits pour dimanche, a précisé Antoine Kombouaré. C’est une petite surcharge. » S’ajoute également l’absence du jeune attaquant Mahamoud. Victime d’une rupture de ligament croisé durant la phase de préparation, il manquera encore plusieurs mois de compétition.

Cependant, le coach Nantais devrait pouvoir compter sur plusieurs retours. Absents lors du match nul 1-1 contre Angers, Florent Mollet, Ignatius Ganago et Marcus Coco ont pu bénéficier de temps de jeu avec l’équipe de National 3 la semaine passée. Ignatius Ganogo a joué l’intégralité de la rencontre. Marcus Coco et Florent Mollet ont quant à eux disputer une bonne heure de jeu.